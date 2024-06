Pedro el Escamoso ya tiene fecha de estreno: esta es la gran apuesta de Caracol Tv y Disney

La esperada secuela de laexitosa telenovela colombiana "Pedro el Escamoso" ya tiene fecha de estreno. Caracol Televisión y Disney+ confirmaron que "Pedro el Escamoso: Más escamoso que nunca" llegará a las pantallas el 16 de julio. La serie estará disponible en Disney+ para toda Latinoamérica y en la pantalla de Caracol Televisión para el público colombiano.

La nueva producción consta de 23 episodios de 45 minutos cada uno. El elenco está encabezado por el reconocido actor Miguel Varoni, quien retoma su icónico papel de Pedro Coral. Junto a él, Carlos Torres se une al reparto interpretando a Pedro Junior, el hijo de Pedro Coral.

El equipo detrás de esta secuela incluye al guionista Felipe Salamanca y los productores ejecutivos Juan Carlos Villamizar y Dago García, quienes también estuvieron al frente de la historia original. La dirección está a cargo de Juan Carlos Vásquez, Andrés Marroquín y Juan Carlos Villamizar.

"Pedro el Escamoso: Más escamoso que nunca" narra el regreso de Pedro Coral a Colombia después de vivir veinte años en el extranjero. Al volver, Pedro se encuentra con una realidad completamente distinta a la que dejó atrás. Su hijo, Pedro Junior, se ha convertido en un profesional exitoso, lo que lleva a Pedro a inventar una serie de historias para ocultar los sacrificios y privaciones que ha enfrentado y así ganarse el respeto y la admiración de su hijo.

Elenco de primera en Pedro el escamoso

Además de Miguel Varoni y Carlos Torres, la nueva serie cuenta con un elenco de primera línea, incluyendo a Álvaro Bayona (Bolívar), Marcela Mar (Infiltrados), Ana María Trujillo (La quiero a morir), Juan Carlos Arango (El patrón del mal), Carolina Serrano (La reina del flow) y Luz Estrada.

Caracol Televisión apuesta por revivir un contenido que hace más de dos décadas fue uno de los más vistos en la televisión colombiana. Con un enfoque en innovar y mantener el éxito que caracterizó a la producción original, "Pedro el Escamoso: Más escamoso que nunca" promete ser un gran regreso para los fans de la telenovela.

La invitación del canal y de la plataforma de Disney es a no perderse el estreno de esta secuela que promete traer de vuelta todo el carisma y las divertidas historias de Pedro Coral y su familia.

Sensación en redes

Esta nueva producción generó nostalgia en los miles de televidentes que hicieron de esta novela una de las más vistas a nivel nacional y que dio el aval para que pudiera trascender a varios países con éxito rotundo y que hizo de su personaje uno de los más queridos. Por supuesto, en redes sociales, los usuarios reaccionaron ante el estreno de la secuela.

"Me encanta Carlos Torres PRECIOSO !!! Pero solo por preguntar … Luego el hijo de Pedro no era morenito?"; "Me mueroooooo!!! No me lo pierdo", "las primeras imagenes me hicieron reir mucho, El flow no se pierde charly estaría celoso"; "Y a Pedrito lo pusieron a remojar en Cloro o qué?" y "Me encanta la energía de Miguel Varoni", fueron algunos de los cómicos comentarios.