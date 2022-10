"Pensé que no volvería a verlos”: Ana del Castillo se desahogó en Instagram

Luego de una semana de haber ocurrido el accidente de tránsito en el que salió gravemente herida la cantante de música vallenata, Ana del Castillo, en Valledupar, la artista hizo un live en Instagram en el que se desahogó con sus seguidores y les contó apartes de lo que tuvo que pasar.



“Yo pensé que no los iba a volver a ver, entubada pensé en ustedes, en todos, porque la vida es muy bonita “, dijo entre lágrimas Ana asegurando que nunca se le pasó por la mente el apoyo que recibiría de parte de todos los colombianos, entre ellos, niños y personas de la tercera edad.



“Gracias a todas las personas que estuvieron conmigo. Es sabroso caminar, uno que mandaba a hacer las cosas. Los médicos me decían que no podía caminar, incluso, aun no puedo, doy algunos pasos”, contó la cantante.



Una de las vivencias que contó Ana del Castillo durante su convalecencia fue el momento en el que su mejor amigo, Juan David Dangond, hizo que abriera los ojos cuando se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de la capital del César.



Vea aquí más detalles de las declaraciones de la cantante en Instagram:



