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Blu Radio  / Entretenimiento  / 'Aún es de noche en Caracas' llega a Netflix y revive la crisis venezolana de 2017

'Aún es de noche en Caracas' llega a Netflix y revive la crisis venezolana de 2017

La actriz colombiana Natalia Reyes explicó que la historia sigue a Adelaida, su personaje, en un momento en el que “se le está desmoronando su vida”, en paralelo al deterioro del vecino país.

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