'Aún es de noche en Caracas' llega a Netflix y revive la crisis venezolana de 2017

La película Aún es de noche en Caracas, protagonizada por la actriz colombiana Natalia Reyes, ya se encuentra disponible en Netflix tras su paso por cines y festivales internacionales. La producción, basada en la novela La hija de la española de Karina Sainz Borgo, retrata el contexto social y político de Venezuela en 2017, en medio de una profunda crisis.

Reyes explicó que la historia sigue a Adelaida, su personaje, en un momento en el que “se le está desmoronando su vida”, en paralelo al deterioro del país. “Es la historia de Adelaida en el contexto del 2017 en Venezuela, en medio de una represión por parte del Estado muy fuerte”, señaló. La trama también expone las dificultades cotidianas, como la escasez de alimentos y medicinas, y el impacto humano de la crisis.



Rodaje en el exilio y grabaciones clandestinas

La producción se realizó principalmente en Ciudad de México debido a las condiciones en Venezuela. “La película la rodamos hace 2 años en la Ciudad de México… era imposible rodar esta película en Venezuela”, afirmó Reyes.

Sin embargo, el equipo logró grabar durante dos semanas en Caracas de manera discreta. “Fueron dos semanas muy tensas… hicimos toda una estrategia de crear un guion falso de una comedia romántica”, explicó la actriz, quien añadió que evitaron filmar escenas con contenido político explícito para no poner en riesgo al equipo.



Recepción internacional y paso por festivales

La cinta ha tenido un amplio recorrido internacional, destacándose su participación en la Mostra de Venecia. “El hecho de haber sido seleccionados en esta sección… fue muy importante”, indicó Reyes.

La actriz también resaltó la reacción del público internacional, que se mostró impactado por la historia. “Salían y preguntaban: ‘¿pero esto es así, pero esto fue así?’”, relató, subrayando que incluso algunos elementos reales debieron ser moderados para no parecer inverosímiles.



Una historia con eco global

Más allá del caso venezolano, la actriz destacó el carácter universal del relato. “Estamos hablando de muchos lugares en el mundo… en los que hay regímenes autoritarios que están transgrediendo los derechos humanos”, afirmó.



Finalmente, Reyes aseguró que su participación en la película le dejó una visión más cercana de la crisis. “Me deja mucha sensibilidad… y los ojos muy abiertos”, concluyó, al advertir sobre la importancia de mantener la atención frente a las vulneraciones de derechos humanos.

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