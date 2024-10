Piter Albeiro dice que “valientes detrás del teclado” lo dejaron plantado en la Fiscalía

El comediante Piter Albeiro denunció que los usuarios de redes sociales que lo acusaron de lavado de dinero no se presentaron a la audiencia de conciliación convocada por la Fiscalía. Sin embargo, los citados, a quien el humorista mencionó, señalaron que nunca hubo un llamado por parte del ente acusador,

Según Piter Albeiro, los implicados en la demanda por injuria conocían perfectamente la fecha y hora de la citación, pero no asistieron.

“Como era de esperarse los 'valientes' detrás del teclado no se presentaron a la Fiscalía. Dirán que no sabían que no los citaron, pero por correo electrónico, correo físico y por esta red ellos mismos sabían perfectamente la fecha y la hora de la citación. Igual es solo un requisito, pero el proceso sigue y el señor fiscal decidirá si los cita de nuevo o remite el escrito de acusación ante el juez”, publicó el comediante.

Trino de Piter Albeiro Foto: captura de pantalla

>>> Lea también: ¡Qué anécdota! Así pasó Piter Albeiro de policía a ganarse un carro contando chistes

Publicidad

Entre los implicados se encuentran Alfredo Saade y los activistas políticos Marcela Portilla y Said Vergel Jama.

Saade respondió a Piter Albeiro, recordándole que solo la Fiscalía puede citarlo y que no ha sido notificado de ninguna acción legal en su contra. Marcela Portilla también negó haber recibido citación y compartió un correo electrónico de la Fiscalía relacionado con una denuncia que ella había interpuesto contra Piter Albeiro.

Publicidad

“Yo no asisto sin citación a ningún lado y usted no es autoridad para notificar nada, menos vía redes sociales. Ya estoy consultando directamente con el fiscal con el que yo lo tengo denunciado a usted y ojalá la Fiscalía me cité como corresponde, porque tengo muchas ganas de ir a hablar de todo esto. Le agradezco no me acose más y controle a sus seguidores. El acoso y hostigamiento son delitos y todo esto lo dejaré por escrito en el proceso de la Fiscalía”, señaló Portilla en su cuenta de X.

Trino de Marcela Portilla Foto: captura de pantalla

El conflicto se originó en abril de 2024, cuando Piter Albeiro respondió a cuestionamientos sobre su patrimonio en la red social X.