¿Por qué es viral la canción de la galleta cuca? Esto dice la letra

Las redes sociales también tienen sus momentos jocosos donde más de un usuario puede reírse al encontrar diferentes tipos de contenidos. En esta oportunidad se viralizó una canción de carranga que habla sobre la galleta cuca, uno de los manjares más populares en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

La letra de esta canción generó diversas reacciones, por lo que se hizo tendencia el video de esta composición, pues es evidente que se viralizó por el doble sentido de sus frases. En la red social X acumula más de 454.000 reproducciones, 7.000 me gusta y más de 100 comentarios.

¿Qué dice la canción de la galleta cuca?

Esta composición cuenta la historia de un hombre que le gusta comer este manjar y cómo su novia junto con su suegra montaron una panadería para vender esta galleta. A continuación la letra de esta canción:

"Montaron panadería entre mi novia y mi suegra.

Lo que más venden es cuca, que es una galleta negra.

Mi novia me dio la prueba y a mí me quedó gustando.

De tanto comer cuca hasta me estoy enfermando

Rica la cuca, comamos cuca,

rica la cuca, galleta cuca.

Mi suegra siempre decía que para darle gusto al cliente,

había que recibir con la cuca bien caliente.

A mi novia muchas veces la hicieron sentir maluca,

porque llegaban los clientes a manosear la cuca.

Rica la cuca, comamos cuca,

rica la cuca, galleta cuca.

Ayer fui donde el doctor con un dolor en la nuca,

él me revisó y me dijo que eso era de comer cuca".

Por esta letra, varias personas en redes sociales realizaron diferentes comentarios con humor como: "Yo que soy colombiano y no había visto esta maravilla", "los boyacenses tan serios que se ven, pero a la hora del humor verde...", "jajaja excelente", "¡qué viva la carranga!", entre otros.

Video de la canción

En el video que dura casi dos minutos se puede ver al grupo de carranga interpretar esta canción con un paisaje de fondo. Asimismo, la historia del hombre que tiene su pareja, quien le da de comer esta galleta.

También se ve el negocio con este manjar, el cual venden en la panadería.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA



Yo que soy colombiano y no había visto esta maravilla 🤣 pic.twitter.com/hoO7eCnzVR — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) October 21, 2024