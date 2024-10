Jorge Barón fue homenajeado: así se emocionó el hombre de “La patadita de la buena suerte”

Con una trayectoria de más de 52 años en el programa"El Show de las Estrellas" , Jorge Barón ha alcanzado un récord mundial al ser el presentador con mayor tiempo ininterrumpido al aire, un logro certificado por Guinness World Records .

Jorge Barón, uno de los más destacados presentadores y empresarios de la televisión colombiana, fue honrado recientemente en un homenaje que unificó a todas las instituciones del departamento del Tolima. Con una trayectoria de más de 52 años en el programa "El Show de las Estrellas", Barón ha alcanzado un récord mundial al ser el presentador con mayor tiempo ininterrumpido al aire, un logro certificado por Guinness World Records.

Lo que comenzó como la entrega del premio 'Valores Pijao 2024' se convirtió en un evento "sin precedentes" para rendir homenaje a la trayectoria de Barón.

En un emotivo discurso recogido por Tolima Stereo, Barón expresó su sorpresa: "Vine a recibir el premio Valores Pijao y me encuentro que todo el departamento se unió para rendirme este homenaje, este testimonio de admiración y reconocimiento", dijo el presentador visiblemente conmovido.

La ceremonia tuvo lugar en el Parque Caiké del Pueblito Tolimense, donde las autoridades locales reconocieron la labor de Barón con siete condecoraciones distintas, incluyendo 'La Orden Combeima', la Exaltación al Mérito Cívico y otros premios de diversas instituciones.

La emoción del evento se vio reflejada en sus palabras al destacar la unidad de su tierra natal. Este sentido de unidad fue palpable, con la participación de instituciones como la Cámara de Comercio de Ibagué y la Fundación Musical de Colombia.

"En estos pueblos la unión es muy difícil, cada sector va por su lado, pero acá todos se unieron en este homenaje", agregó el presentador.

El homenaje no solo celebró el recorrido profesional de Jorge Barón, sino que también destacó sus contribuciones culturales al país. Barón afirmó a Tolima Stereo.

"He dedicado mi vida al apoyo de los artistas, no solo del Tolima, sino de todos los artistas colombianos”. La gala estuvo engalanada con presentaciones de alta calidad, que incluyeron la participación de la Orquesta Infantil del Colegio Santa Cecilia y las danzas folclóricas.

Además, en su discurso, Barón mencionó un legado importante para los artistas jóvenes: “Hay dos legados para dejar a los hijos: el primero, raíces; y el segundo, alas”. Esta referencia a Miguel de Unamuno mostró su compromiso de apoyar a las nuevas generaciones de artistas colombianos. En el evento también se realizó un "Show de las Estrellas Infantil", que reunió a niños talentosos del departamento, destacando que el legado de Barón perdurará.

Con más de 55 años en televisión, Jorge Barón ha dejado su huella en la cultura del país.. Esta cobertura permitió que miles de personas fueran testigos del homenaje y reafirmó cómo Barón, a lo largo de su carrera, "ha dedicado su vida a promover y exaltar los valores culturales de Colombia".

Jorge Barón inició su carrera como locutor en Ibagué y llegó a convertirse en un referente indiscutido de la televisión, llevándose galardones como el Premio Simón Bolívar y la Cruz de Boyacá. Como lo señaló Tolima Stereo, su carisma y frases emblemáticas, como la famosa “¡Entusiasmo!” y “La patadita de la buena suerte”, han resonado en la memoria nacional.

El evento concluyó en medio de una atmósfera festiva y llena de agradecimientos, donde Jorge Barón reiteró su conexión sentimental y profesional con el Tolima, un departamento que lo vio crecer y ahora lo reconoce como un ícono. En palabras suyas compartidas por El Nuevo Día, enfatizó: "Es la nobleza de nuestro suelo la que me motivó; es la pujanza de esta fértil tierra la que me impulsó; es el aroma de sus paisajes el que me inspiró".