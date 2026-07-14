Precios de boletas de Ryan Castro en Colombia: fechas, localidades y más

Ryan Castro confirmó la apertura oficial de la venta de boletería para los conciertos con los que cerrará el exitoso Tour SENDÉ en Colombia. El artista se presentará en Bogotá, Cali y Bucaramanga, tres ciudades que vivirán un espectáculo de gran formato con los principales éxitos del "Cantante del Ghetto".

El anuncio llega luego de una convocatoria que movilizó a miles de seguidores en todo el país y una campaña de expectativa que despertó la conversación en redes sociales. Cali y Bucaramanga fueron elegidas tras una iniciativa impulsada por el propio Ryan Castro para conocer en qué ciudades querían verlo sus fanáticos antes de finalizar esta etapa de la gira. Posteriormente, se confirmó una fecha en Bogotá, ampliando el cierre del Tour SENDÉ.

Consolidado como uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional, Ryan Castro llegará a estos escenarios con una producción de gran formato y un repertorio que incluye canciones como "Monastery", "Jordan", "Mujeriego", "Quema", "El Ritmo Que Nos Une" y otros éxitos que han marcado su carrera.

Ryan Castro // Foto: suministrada

Precios de las boletas para Ryan Castro en Bogotá

Para el concierto en la capital, los asistentes encontrarán entradas desde $75.000 en preventa y palcos VIP de hasta $11 millones para 10 personas.

Las localidades y precios son:



Palco VIP Occidental (Primera fila): $11.000.000 .

. Palco VIP Oriental (Primera fila): $11.000.000 .

. Palco VIP Occidental: $9.000.000 .

. Palco VIP Oriental: $9.000.000 .

. VIP Oriental: $255.000 en preventa fan y $320.000 para público general.

en preventa fan y para público general. VIP Occidental: $255.000 en preventa fan y $320.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Preferencial Oriental: $102.000 en preventa fan y $157.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Preferencial Occidental: $102.000 en preventa fan y $157.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Occidental 1er Piso: $170.000 en preventa fan y $200.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Occidental 2do Piso: $221.000 en preventa fan y $260.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Occidental 3er Piso (Menores): $170.000 en preventa fan y $200.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Oriental 1er Piso: $157.000 en preventa fan y $180.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Oriental 2do Piso: $85.000 en preventa fan y $100.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Norte: $75.000 en preventa fan y $89.000 para público general.

Ryan Castro en Bogotá // Foto: AFP / suministrada

Precios de las boletas para Ryan Castro en Cali

En la capital del Valle del Cauca, el espectáculo contará con gramilla VIP, silletería numerada y palcos.

Los precios son:



Palco Occidental: $20.000.000 .

. Gramilla VIP: $380.000 en etapa 1 y $450.000 precio full.

en etapa 1 y precio full. Occidental Baja: $400.000 en etapa 1 y $480.000 precio full.

en etapa 1 y precio full. Occidental Alta: $370.000 en etapa 1 y $440.000 precio full.

en etapa 1 y precio full. Oriental Baja: $350.000 en etapa 1 y $420.000 precio full.

en etapa 1 y precio full. Oriental Alta: $280.000 en etapa 1 y $336.000 precio full.

en etapa 1 y precio full. Norte Alta (Menores): $157.000 en etapa 1 y $190.000 precio full.

en etapa 1 y precio full. Sur Alta: $157.000 en etapa 1 y $190.000 precio full.

Precios de las boletas para Ryan Castro en Bucaramanga

En Bucaramanga habrá opciones desde $68.000 en preventa y palcos VIP para grupos de 10 personas.

Las tarifas son:



Palco VIP Occidental (Primera fila): $9.000.000 .

. Palco VIP Oriental (Primera fila): $9.000.000 .

. Palco VIP Occidental: $7.000.000 .

. Palco VIP Oriental: $7.000.000 .

. VIP Oriental: $255.000 en preventa fan y $300.000 para público general.

en preventa fan y para público general. VIP Occidental: $255.000 en preventa fan y $300.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Preferencial Oriental: $135.000 en preventa fan y $157.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Preferencial Occidental: $135.000 en preventa fan y $157.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Occidental Alta (Menores): $238.000 en preventa fan y $280.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Occidental Baja: $187.000 en preventa fan y $220.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Oriental: $162.000 en preventa fan y $190.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Sur Alta: $85.000 en preventa fan y $100.000 para público general.

en preventa fan y para público general. Sur Baja: $68.000 en preventa fan y $80.000 para público general.

Lo que debe tener en cuenta antes de comprar

La organización informó que los precios no incluyen el cargo por servicio de la tiquetera. Además, los palcos tienen capacidad para 10 personas, los valores de las entradas pueden variar de acuerdo con la oferta y la demanda y el límite de compra es de 10 boletas en palco y seis en las demás localidades por transacción.

Con estas presentaciones, Ryan Castro pondrá punto final al Tour SENDÉ en Colombia, una gira que ha consolidado su crecimiento artístico y su conexión con miles de seguidores. La expectativa ahora está puesta en las tres ciudades, donde los fanáticos se preparan para vivir uno de los conciertos urbanos más esperados del año.