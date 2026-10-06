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Blu Radio  / Entretenimiento  / Prime Video: estrenos de octubre de 2026 con nuevas series, películas y acción deportiva

Prime Video: estrenos de octubre de 2026 con nuevas series, películas y acción deportiva

. El calendario comienza el 2 de octubre con “Prefiero la muerte”, una serie sobre un adolescente que, tras ser mordido por un zombie.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Prime Video prepara una programación cargada de novedades para octubre de 2026, con nuevas series y películas que combinan terror, acción, romance y ciencia ficción. El calendario comienza el 2 de octubre con “Prefiero la muerte”, una serie sobre un adolescente que, tras ser mordido por un zombie, se une a su mejor amiga gótica y a su amor platónico para enfrentar una amenaza que podría desatar el apocalipsis en Mendoza.

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El 7 de octubre llegará “Carrie”, nueva serie basada en la novela de Stephen King y desarrollada por Mike Flanagan, mientras que el 16 de octubre se estrenará “Masterplan”, protagonizada por Stanley Tucci y centrada en un ambicioso atraco a la Mona Lisa.

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La oferta continuará el 21 de octubre con una nueva temporada de “La Lista Terminal”, en la que James Reece enfrentará una nueva conspiración global mientras emprende un violento viaje de redención. El 28 de octubre será el turno de “Drive - The Pretenders”, historia de una joven mecánica que finge comprometerse con una polémica estrella del automovilismo para impulsar su propia carrera

Además de sus estrenos de ficción, Prime Video también marcará el regreso de la NBA durante octubre. La temporada 2026-2027 comenzará en la plataforma el 23 de octubre, con los partidos entre New York Knicks y Boston Celtics, además de Houston Rockets contra San Antonio Spurs.

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Estrenos de Prime Video en octubre de 2026

  • 2 de octubre — “Prefiero la muerte”
    Nueva serie. Terror, zombies y apocalipsis.
  • 7 de octubre — “Carrie”
    Nueva serie basada en la novela de Stephen King, con Mike Flanagan.
  • 16 de octubre — “Masterplan”
    Nueva serie protagonizada por Stanley Tucci. Un legendario ladrón planea robar la Mona Lisa junto a sus hijos, a quienes acaba de conocer.
  • 21 de octubre — “La Lista Terminal”
    Nueva temporada. James Reece regresa para enfrentar una conspiración global.
  • 23 de octubre — NBA 2026-2027 🏀
    New York Knicks vs. Boston Celtics y Houston Rockets vs. San Antonio Spurs.
  • 28 de octubre — “Drive - The Pretenders”
    Una joven mecánica finge comprometerse con una polémica estrella del automovilismo para impulsar su carrera.
  • 30 de octubre — “Apocalipsis Z: Nuevo Mundo”
    Nueva película. Un equipo especial se aventura desde las Islas Canarias hacia la península en busca de suministros en medio de un apocalipsis viral.
  • 30 de octubre — Emirates NBA Cup 🏀
    New York Knicks vs. Philadelphia 76ers y Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors.
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