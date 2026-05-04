'Punisher' avanza el UCM y lidera estrenos de Disney Plus en mayo 2026

Actualizado: 4 de may, 2026
Tras el éxito de Daredevil, Disney Plus y Marvel Studios apuestan por seguir explorando las historias de las calles de Nueva York con los vigilantes, por lo tanto, el turno es de ‘Punisher’, personaje que pinta que será clave en el futuro del UCM debido a su aparición en el tráiler de Spiderman.
Una Presentación Especial de Marvel Television, The Punisher: La Última Muerte, protagonizada por Jon Bernthal como el justiciero protagonista, mejor conocido como Frank Castle. En el especial, Frank busca sentido más allá de la venganza cuando una fuerza inesperada lo empuja a pelear nuevamente.
Lista de estrenos de Disney Plus en mayo de 2026
Series
- El encargado, temporada 4 — 1 de mayo (todos los episodios)
- Daredevil: Born Again, temporada 2 — 5 de mayo (final de temporada)
- Rivales, temporada 2 — 15 de mayo (estreno de episodios semanales)
- Outlander, temporada 8 — 16 de mayo (final de temporada)
- Los testamentos: de las hijas de Gilead — 27 de mayo (final de temporada)
Películas
- Familia a la deriva — 1 de mayo
- ¡Ayuda! — 7 de mayo
- ¿Está funcionando esto? — 13 de mayo
Especiales
- The Punisher: La última muerte — 12 de mayo
Docuseries
- Tucci en Italia, temporada 2 — 12 de mayo (todos los episodios)
Infantil
- Princesita Sofía: Magia real — 26 de mayo (nuevos episodios)
Deportes (ESPN en mayo)
- Fútbol: semifinales y finales de UEFA Champions League, Europa League y Conference League; final FA Cup; final Copa de Alemania; cierre de fase de grupos en Libertadores y Sudamericana
- Automovilismo: Fórmula 1 (2 fechas), MotoGP (3 fechas), IndyCar (3 fechas)
- Tenis: torneo de Roma y Roland Garros
- Boxeo: carteleras ESPN Knockout
- Rugby: World Rugby Sevens Series (fecha 7), Super Rugby Américas, URBA
- Básquet: playoffs NBA (semifinales y finales de conferencia)
- Atletismo: maratones de Praga y Estocolmo
- Pádel: Premier Padel Tour en Buenos Aires