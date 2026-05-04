'Punisher' avanza el UCM y lidera estrenos de Disney Plus en mayo 2026

Tras el éxito de Daredevil, Disney Plus y Marvel Studios apuestan por seguir explorando las historias de las calles de Nueva York con los vigilantes, por lo tanto, el turno es de ‘Punisher’, personaje que pinta que será clave en el futuro del UCM debido a su aparición en el tráiler de Spiderman.

Una Presentación Especial de Marvel Television, The Punisher: La Última Muerte, protagonizada por Jon Bernthal como el justiciero protagonista, mejor conocido como Frank Castle. En el especial, Frank busca sentido más allá de la venganza cuando una fuerza inesperada lo empuja a pelear nuevamente.

Lista de estrenos de Disney Plus en mayo de 2026

Series



El encargado, temporada 4 — 1 de mayo (todos los episodios)

Daredevil: Born Again, temporada 2 — 5 de mayo (final de temporada)

Rivales, temporada 2 — 15 de mayo (estreno de episodios semanales)

Outlander, temporada 8 — 16 de mayo (final de temporada)

Los testamentos: de las hijas de Gilead — 27 de mayo (final de temporada)

Películas



Familia a la deriva — 1 de mayo

¡Ayuda! — 7 de mayo

¿Está funcionando esto? — 13 de mayo

Especiales



The Punisher: La última muerte — 12 de mayo

Docuseries



Tucci en Italia, temporada 2 — 12 de mayo (todos los episodios)

Infantil



Princesita Sofía: Magia real — 26 de mayo (nuevos episodios)

Deportes (ESPN en mayo)

