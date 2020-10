Qué curiosa anécdota: Andrea Guzmán contó que le pegó una cachetada al ‘Flaco’ Solórzano

Andrea Guzmán habló con La Red sobre su papel en ‘Pedro, El Escamoso ’, interpretando a Yadira Pacheco.

La actriz describió a su personaje como alguien con un “carácter muy fuerte y un poco interesada”.

Entretanto, Guzmán relató una cómica anécdota cuando grababan la producción junto con el ‘Flaco’ Solórzano.

En una escena tenía que pegarle una cachetada y el director me dijo que le diera durísimo. Le di una cachetada tan dura que todos nos ‘reventamos’ de la risa, el ‘Flaco’ también. Quedó con el cachete rojo relató la actriz.

Por otro lado, contó que no comparte mucho con su personaje de ‘Pedro, El Escamoso’, por ejemplo, la forma de vestir.

Publicidad

“Me encanta andar en tenis y soy pésima usando tacones. El personaje de Yadira no se bajaba de unos tacones los más altos que existían (…) No me torcí los tobillos de puro milagro”.

Aunque Andrea dijo que le alegra ver la telenovela nuevamente en el Canal Caracol , aseguró que le da nostalgia no poderse reunir con sus compañeros y recordar buenos momentos.

Vea la entrevista completa aquí: