¿Qué hay detrás del éxito de los conciertos en Colombia? Líder de la industria responde

Sin duda tras la pandemia del COVID-19, la industria del entretenimiento sufrió un cambio radical que apunta a no tener marcha atrás. Si bien antes festivales como Rock al Parque o Estéreo Picnic contaban con gran número de seguidores que año tras año iban a vivir el line up, la demanda no era tan alta como en la actualidad.

De acuerdo con Andrea Valencia, gerente general de Breakfast Live -reconocida promotora de conciertos-, esto se ha dado gracias a varias cosas, entre esas, la mejora de la infraestructura y el crecimiento del público que conecta con sus artistas.

Concierto en Colombia // Foto: Breakfast Live

Lo que ha impulsado la demanda de conciertos en Colombia

Uno de los factores determinantes en este crecimiento ha sido la inversión en escenarios adecuados para espectáculos de gran formato. Espacios como el Movistar Arena, Coliseo MedPlus, El Campín, entre otros, en Bogotá y la futura Arena Primavera en Medellín han sido fundamentales para atraer artistas de talla mundial.

“Ha sido realmente una industria que está movilizando la economía, con un crecimiento bastante importante a lo largo de los años. El fan está buscando esa conexión directa con el artista a través de los conciertos, incluso, hoy compiten con las vacaciones (…) Desde que se empezó a invertir en infraestructura se dio un salto diferencial… empezamos a aparecer en el mapa de las grandes giras internacionales”, afirmó Andrea Valencia en diálogo con Blu Radio.



Aunque Bogotá ha sido históricamente el epicentro de los conciertos, otras ciudades comienzan a ganar protagonismo. Medellín, Barranquilla y Cali están desarrollando infraestructura para atraer eventos de gran escala.

“Lo que está pasando es que se está desarrollando infraestructura en cada ciudad… eso va a permitir atender la demanda local y hacer crecer aún más la industria”, destacó.

Concierto en Colombia // Foto: Breakfast Live

“Fans de los fans”: una filosofía centrada en el público

Uno de los conceptos clave que guía a algunas promotoras es el enfoque centrado en el consumidor. Bajo el lema “fans de los fans” (al menos en Breakfast), la industria busca escuchar activamente a su público para mejorar cada experiencia.

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“Ellos son los que hacen realidad nuestros sueños como compañías… por eso los escuchamos, hacemos encuestas y tratamos de entender qué quieren”, afirmó Andrea.

De cara a los próximos cinco años, las proyecciones son optimistas. La industria continuará en expansión, impulsada por nuevas generaciones de consumidores que crecen familiarizados con los conciertos.