Rauw rompe el silencio tras su ruptura con Rosalía: esto dijo de los rumores por infidelidad

Rauw Alejandro confirmó oficialmente el fin de su relación con Rosalía. A través de un corto comunicado, el artista puertorriqueño se refirió a las últimas noticias que no solo contaban de su separación con la española, sino de rumores sobre una infidelidad por parte de él.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", escribió Rauw.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", confirmó el reguetonero y aseguró que esa ruptura nunca fue por culpa de terceros.

"Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", sostuvo.

Aquí el comunicado que emitió Rauw Alejandro:

Los rumores por infidelidad con modelos paisas

Una supuesta infidelidad por parte del boricua parece ser la razón de la ruptura amorosa. Además, una colombiana, al parecer, está involucrada en la separación de la pareja de artistas.

La modelo que publicó la historia de infidelidad, Juliana García, contó a través de un hilo en su cuenta de Twitter la relación de la colombiana y por qué salió a relucir su nombre en la separación de los cantantes.

Según este relato, la protagonista en este triángulo amoroso es Valeria Duque, una joven modelo paisa, de 31 años de edad, oriunda de la ciudad de Medellín.

“Ella estuvo en el ‘backstage’, pudo conocer a su artista top, disfrutó el concierto y cuando terminó: adivinen. Sí, Venita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta”, afirmó Juliana García, en la red social.

La joven modelo decidió poner en "privado" su perfil en Instagram.

Por otro lado, luego de conocerse la noticia de la separación, la cantante española Rosalía publicó un mensaje a través de sus historias que podría estar relacionado con el fin de su relación. En las cortas palabras se puede leer en inglés: “Mi corazón es un archivo de cosas que he amado”.

