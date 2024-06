Regresan los 'The Beach Boys' con su propio documental en Disney: "Es increíble"

Hablar de rock es recordar los 50s cuando varias agrupaciones en Estados Unidos y el Reino Unido pusieron los primeros ladrillos de un género que sería un hit internacional a lo largo de la historia. Así fue el caso de la popular banda, oriunda de California, The Beach Boys, que usando sonidos frescos sentaron bases de ritmos que luego serían usado por nuevas generaciones.

Desde 1961 se convirtieron en una referencia mundial; por esta razón, la banda tendrá que contar su historia y lo hará en su propio documental: ‘The Beach Boys’ y que estará disponible en Disney Plus. Allí, se narrará el pasaje de la creación artística de estos americanos para ser las bases del rock and roll mundial.

“Las preguntas correctas siempre obtienen las respuestas correctas. Así que espero que haya sido así, y creo que lo ha conseguido. Hizo las preguntas adecuadas y creo que nos dio una buena imagen de los orígenes y la evolución de la banda a lo largo de las diferentes décadas. Sin embargo, si tengo una crítica es porque aún quedan demasiadas cosas en el tintero, hay mucho más que contar”, dijo Al Jardine, miembro fundador de la banda, sobre este documental.

Conocidos a nivel mundial por su popular tema ‘Wouldn't It Be Nice’, ellos se caracterizan por el uso fresco de melodías y ritmos en cada una de sus letras, como es el caso de esta. Sus canciones han trascendido generaciones de artistas que siguen utilizando estas ideas como base de futuros proyectos.

Regresan los 'The Beach Boys' // Foto: AFP

‘I Get Round’, ‘Good Vibrations’, ‘California Dreamin’, ‘God Only Knows’ o ‘Don't Worry Baby’ son algunas de sus canciones más conocidas y queridas por la comunidad musical del continente, que siente orgullo por estos temas que son insignia cultural.

“Bueno, me gusta California Girls. Me gustan muchas. No hay una canción mejor que otra, pero me gustan California Girls y Good Vibrations. Pero California Girls engloba el sueño. Tiene la magnífica suite, es una suite musical. Tiene muchos componentes que tienen esa sensación de un viaje por el que estás pasando y las magníficas armonías y una bonita cámara de eco aquí en Western Recording Studios donde estamos sentados ahora mismo, donde grabamos la canción”, añadió Al Jardine.