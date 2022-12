¡Roba suspiros! Las fotos de Mara sin maquillaje que conquistan Instagram

La reconocida modelo paisa Mara Cifuentes volvió a sorprender a sus más de 900.000 seguidores en Instagram con varias fotografías en las que aparece sin maquillaje, mostrándose completamente al natural.

“Vamos a vivir y a dejar vivir a los demás”, “así soy yo”, fueron los comentarios con los que la modelo de La Agencia compartió las fotografías en la red social.

“Churrísima”, “una sirena perfecta”, “divina”, “espectacular”, “demasiado linda te ves”, fueron solo algunos de los comentarios que sus seguidores le dejaron a Mara.

Cabe señalar que hace unas semanas Mara habló con Los Informantes, de Caracol Televisión, y contó cómo fue todo el proceso para pasar de ser un hombre a una mujer.

Uno de los momentos de la entrevista más llamativos fue en donde la joven relató el momento en el que le dijo a su padre que era mujer.

“Mi papá me presionó para que le dijera qué estaba pasando (…) Me preguntó si era gay y yo le respondí que no lo era, que era mujer”, relató.

