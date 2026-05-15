Romeo Santos y Prince Royce llegan a Bogotá: todo lo que debe saber del concierto

La espera terminó y, finalmente, este 15 de mayo se confirmó la llegada a Bogotá del 'Mejor Tarde Que Nunca Tour' que une a los dos pilares de la bachata moderna: Romeo Santos y Prince Royce, que cantarán juntos en la capital en el Vive Claro.

"El espectáculo destacó por su impactante escenografía inspirada en Nueva York, con visuales y elementos urbanos que transportaron al público directamente a la ciudad que ha sido clave en la historia de ambos artistas. Sobre el escenario, la química entre ambos artistas fue uno de los puntos más fuertes de la noche, logrando una conexión natural que se reflejó en cada interpretación y que emocionó a los presentes", explicaron del equipo de los artistas.

El evento se realizaré el próximo 2 de octubre en el Vive Claro de Bogotá. Allí interpretarán canciones como Sensualidad, Ella Quiere Beber, Ven Conmigo, Bebo, La Última Carta, Promise y Corazón Sin Cara, cerrando con un segmento que incluyó Estocolmo, Darte un Beso, Propuesta Indecente y Llévame Contigo.

¿Dónde y cuánto cuesta el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Bogotá?

La preventa exclusiva para el esperado concierto de Romeo Santos y Prince Royce estará disponible para los tarjetahabientes del Banco Davivienda desde el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 9:00 de la mañana, a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Colombia.



La etapa de preventa se extenderá hasta el viernes 22 de mayo a las 9:59 a.m. o hasta agotar existencias, dependiendo de la disponibilidad de entradas para el evento, que promete convertirse en uno de los espectáculos musicales más importantes del año para los seguidores del género urbano y la bachata.

De acuerdo con la información oficial, la preventa aplicará para compras realizadas con Tarjetas Débito y Crédito del Banco Davivienda en todas las localidades habilitadas para el concierto. Los usuarios interesados deberán ingresar a la página web www.ticketmaster.co para adquirir sus entradas.

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