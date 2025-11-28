Romeo Santos y Prince Royce hacen dúo histórico en la bachata: "Era el momento"

Lo que parecía imposible se hizo realidad y que, finalmente, las dos voces más representativas de la bachata en Latinoamérica se unieron para darle vida a Better Late Than Never, un álbum en donde se saca lo mejor de tanto Prince Royce como de Romeo Santos.

"Santos y Royce sorprendieron a los fans de la bachata al mantener en absoluto secreto el proyecto, sin sencillos previos. El álbum está conformado por trece temas inéditos, compuestos por Romeo Santos, y cuenta además con la pluma de Prince Royce en cuatro de ellos. Santos encabezó absolutamente toda la producción del LP, jugando con los arreglos tradicionales del género y modernizándolo mediante la fusión de otros ritmos como el R&B y los beats urbanos", mencionaron desde el equipo de los artistas de la importancia de esta unión.

Romeo Santos y Prince Royce // Foto: suministrada

En total, son 12 canciones con todo el sabor de ambos artistas que reúnen un ritmo romántico, desde lo lento de Romeo Santos hasta lo sensual de Royce en solo lugar. Resumido en un momento que sus fans pedían desde hace más de 10 años cuando ambos estuvieron en la cima de las listas de reproducción (2012-2015).

Los temas incorporan referencias líricas contemporáneas y jerga actual, pero sin dejar la inconfundible carga poética propia de Santos, guiado por el poder narrativo de cada verso, que cuenta historias de amor, desamor, deseo y profunda vulnerabilidad.



"El álbum cierra con “La Última Bachata”, que incorpora destellos del bolero de antaño y una estética sonora vintage, rindiendo un tributo luctuoso a algunas de las voces más emblemáticas de la música global: Selena Quintanilla, Michael Jackson, Jenni Rivera, Prince y los íconos dominicanos Yoskar Sarante y Ruby Pérez", añadieron del equipo.