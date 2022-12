Rumba de Sofía Vergara en Cartagena terminó en acalorada discusión

La actriz de Modern Family llegó el pasado viernes a la ciudad amurallada para la grabación de un comercial y acompañar a su primo, Alejandro Vergara, en la celebración de su matrimonio.

Publicidad

Después de la recepción, realizada en el Hotel Charleston Santa Teresa, la ‘Toti’ decidió salir a festejar con sus familiares y amigos en La Jugada, uno de los bares más exclusivos de la ciudad.

La presencia de la actriz claramente no pasaría desapercibida, por lo que los fanáticos no dieron espera para pedirle fotografías. Todo marchaba perfectamente hasta que uno de los acompañantes se fue a golpes con el dueño del bar, pues testigos aseguran que habría intentado sobrepasarse con la colombiana.

Publicidad

Revista Semana entrevistó a Juan Pablo Borge, dueño del bar y así respondió cuando se le habló respecto al percance: “Ella se tomó demasiadas fotos con la gente, muchísimas, no paraban de tomarse fotos con ella. Pero hubo un momento donde Sofía no quería más fotos, estaba cansada. Creo que ahí se armó el inconveniente. No faltan las personas necias con las fotografías”.

Publicidad