Ryan Castro, listo para anunciar nuevas fechas en Colombia: esto se sabe

El 31 de octubre en Bogotá, Ryan Castro dará un concierto histórico en el estadio Nemesio Camacho El Campín para celebrar Halloween al lado de sus seguidores. Sin embargo, el exitoso 'sould out' en cuestión de horas emocionó a todo el país y miles de fans le pidieron más fechas para disfrutar a su lado.

“¡¡Con ustedes y para ustedes AWOOWEEN!! La fiesta más hp que va a vivir Bogotá este 31 de octubre 🎃🔥👌🏽 no se peinen que ustedes ya saben 😅 mi primer Campin y vamos a hacer un 360 con show nuevo de paquete, vamos a prendarla como Dios manda”, expresó en sus redes sociales.

Ryan Castro en Bogotá // Foto: IDRD / AFP.

Bajo el nombre de ‘Awooween’, el ‘Cantante del Guetto’ llevará su fiesta a su primer estadio en la capital y seguirá el ejemplo que su amigo J Balvin hizo cuando pasó por la ciudad, es decir, llevando un show a la altura de lo que tuvo en Medellín en donde hubo alrededor de 17 invitados de los cuales figuraron Feid, Maluma, Sean Paul, entre otros.

Ahora, todo estaría listo para nuevas fechas del 'Cantante del Guetto', eso sí no serían en Bogotá, sino que visitaría otras ciudades del país para que sus seguidores en estas zonas puedan verlo, algo como lo que ha hecho J Balvin en su reciente tour 'Primavera' en las principales ciudades del país.



En Cali y Bucaramanga aparecieron carteles referentes a los conciertos de Ryan Castro, confirmando así que el artista también visitará estas ciudades en el segundo semestre del año con la emoción completa de su show.