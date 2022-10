Sara Uribe se destapó y contó los secretos más íntimos de su vida en BLU Radio

Es oriunda de Medellín y como las demás mujeres de su tierra se ha caracterizado por ser una mujer berraca, trabajadora y que no les teme a los retos que le se presenten en la vida.

“Nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Desde los 13 años vivía donde me dieran posada, en esa época la situación no era tan difícil”, dijo.

Luego fue creciendo y así como adquirió responsabilidades, los sueños no faltaron en su vida, pues siempre anheló con ser una presentadora reconocida, pero para ello tuvo que pasar otros trabajos para llegar a donde está actualmente.

“Trabajé mucho tiempo como modelo de protocolo, toqué muchas puertas que tuvieran relación con lo que yo estudiaba (Comunicación Social – Periodismo) y luego de muchos años de esfuerzo, castings y demás tuve mi primera en pantalla que fue Protagonistas de Novela”, manifestó.

Después de su salida en el reality la vida de Uribe ha sido muy polémica, especialmente lo referente al amor, la más reciente fue su relación con el futbolista Fredy Guarín, de quien aseguró no haberse enamorado.

“A mi vida llegó una persona con la que viví momentos especiales, pero no nos enamoramos, cada quien tenía una vida aparte”, confesó.

Los colombianos podrán verla y disfrutar de su compañía en radio y televisión, ya que la antioqueña será una integrante más de la emisora La Kalle .

Vea más detalles de la entrevista en este video.