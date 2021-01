Screech de 'Salvados por la campana' tiene cáncer y ha sido hospitalizado de urgencia

Screech era uno de los personajes mas queridos de la serie juvenil, famosa en los años 90 y 2000 'Salvados por la campana', que contaba las peripecias de un grupo de jóvenes en su escuela en los Estados Unidos. Duston Diamond, el actor que lo personificó ha sido ingresado de urgencia a un hospital de la Florida por presentar serios quebrantos de salud por culpa de un cáncer, según han revelado desde el equipo de trabajo del actor:

No se conocen mayores detalles de su enfermedad, solo que fue internado de urgencia "con fuertes dolores por todo el cuerpo". La vida del actor no ha sido del todo afortunada. Años después de la serie publicó un libro (Behind the bell) en donde fustigaba con especial violencia a sus compañeros de trabajo, catalogándolos de ególatras, consumidores de anabolizantes y de gozar de 'privilegios especiales' de manera injusta.

También ha sido protagonista de riñas en bares y restaurantes, una de las cuales terminó con un hombre apuñalado por Dustin, lo que le ocasionó ir a cárcel por cuatro meses en 2015 y repetir incluso detención por violar la orden de no portar armas blancas. Incluso filtró un video íntimo suyo, lo que le ocasionó una mala fama, pese a la cual lo han venido llamando a realities varios.