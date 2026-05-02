Shakira convierte a Río en un fenómeno global: su concierto generó 160 millones de dólares

Río de Janeiro vivió una transformación total con la llegada de Shakira. Desde las primeras horas del día, la ciudad se convirtió en un epicentro de peregrinación musical, con miles de fanáticos desplazándose hacia la icónica Playa de Copacabana para presenciar uno de los eventos más multitudinarios de los últimos años.

De acuerdo con cifras oficiales, el concierto movilizó a cerca de 278.000 turistas nacionales, 32.000 visitantes internacionales y alrededor de 1,7 millones de asistentes locales, consolidando un flujo humano sin precedentes.

Este fenómeno no solo evidenció el poder de convocatoria de la artista colombiana, sino también su impacto directo en la economía de la ciudad: se estima que el evento generó aproximadamente 800 millones de reales, equivalentes a unos 160 millones de dólares, superando ampliamente registros de espectáculos anteriores.

El show de este 2 de mayo hace parte de la iniciativa Todo Mundo no Rio, que en los últimos años ha posicionado a la ciudad como escenario clave para presentaciones gratuitas de artistas de talla mundial.



En esta ocasión, la presentación de Shakira se integró a su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, reafirmando su vigencia global y su capacidad de conectar con audiencias diversas.

El escenario fue instalado en la avenida Atlántica, a la altura del Posto 2, muy cerca del emblemático Copacabana Palace, un punto que ya es tradición para este tipo de eventos masivos.

En ese mismo lugar, figuras como Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025 ofrecieron conciertos que marcaron la agenda cultural de la ciudad.

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Durante el espectáculo, Shakira incluyó en su repertorio canciones como ‘Loca’ y ‘I Can’t Remember to Forget You’, que regresaron a sus presentaciones en vivo, generando una respuesta masiva del público.

Sin embargo, más allá de la música, el concierto dejó una imagen potente: una playa convertida en escenario global, donde millones de personas cantaron al unísono.

La presentación también fue leída como un mensaje simbólico.

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En línea con el concepto de su gira, la artista proyectó un discurso de fortaleza, autonomía y transformación, en especial, dirigido a mujeres que, como ella, han atravesado procesos de reconstrucción personal.

Desde Copacabana, Shakira, que ha llegado con su música y la poesía en muchas de sus letras a varias generaciones, no solo reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes del mundo, sino que también convierte a Río de Janeiro en el centro de una experiencia colectiva que combina cultura, economía y emoción a gran escala.