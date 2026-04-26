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Muere trabajador en grave accidente durante montaje de show de Shakira en Río de Janeiro

Según los bomberos, el hombre tuvo sus piernas aplastadas "en un sistema de elevación" y fue retirado de la estructura por otros de los presentes.

Muere trabajador en grave accidente durante montaje de show de Shakira
Un operario murió en pleno montaje del show de Shakira.
Foto: AFP y redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

Un trabajador murió este domingo en Rio de Janeiro en un accidente durante la instalación del escenario donde la colombiana Shakira dará un megaconcierto gratuito el 2 de mayo, informaron las autoridades y los organizadores.

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Millones de espectadores de Brasil y el extranjero son esperados en el show que dará la artista en la playa de Copacabana. Según los bomberos, el hombre tuvo sus piernas aplastadas "en un sistema de elevación" y fue retirado de la estructura por otros de los presentes.

Los socorristas lo llevaron en una ambulancia, pero no sobrevivió.

A pesar del esfuerzo, "lamentablemente, el profesional falleció en el hospital", señaló en una breve nota la empresa Bonus Track, organizadora del concierto.

"De pronto vimos personas corriendo y cuando miramos la estructura estaba en el piso", dijo a la AFP Antonio Marcos Ferreira dos Santos, de 51 años, que estaba en la playa.

Ferreira señaló que vio a personas correr para librar al trabajador de la estructura. "Creo que lo sacaron con vida, lo metieron en una ambulancia y se lo llevaron", afirmó.

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Desde hace días, varias cuadrillas trabajan en el montaje de un monumental escenario sobre la arena de la famosa playa para el concierto de Shakira, justo frente al Hotel Copacabana Palace.

Cerca de ese lugar, la policía halló el 13 de abril un artefacto explosivo.

Según medios locales, se trataba de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a personas mediante un fogonazo cegador y una detonación de alta intensidad.

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Conciertos como el que dará Shakira suelen atraer multitudes.

Según la agencia municipal Riotur, 2,1 millones de personas asistieron el año pasado al show similar que ofreció Lady Gaga y 1,6 millones al de Madonna en 2024.

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