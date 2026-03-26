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Blu Radio  / Entretenimiento  / Shakira en Madrid, España: así podrá acceder a las boletas de su residencia en Europa

Shakira en Madrid, España: así podrá acceder a las boletas de su residencia en Europa

La barranquillera prepara algo histórico para sus seguidores europeos, eligiendo a España, su antiguo hogar, como el punto de encuentro de todas las 'Lobas' del viejo continente.

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