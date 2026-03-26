Shakira en Madrid, España: así podrá acceder a las boletas de su residencia en Europa

Luego de un 2025 viajando por Latinoamérica y, en este 2026, pasar por Asia, llegó el momento de Shakira en Europa en el marco de su gira 'Las Mujeras Ya No Lloran World Tour', pero con una sola parada. Por primera vez en su carrera, la barranquillera construirá una residencia de varias fechas para todo su público en Europa y que se llevará a cabo en España.

"Dios mío, este estadio se ve increíble!! ¡¡No puedo esperar a veros a todos en mi residencia europea en Madrid!!", expresó en sus redes sociales. Además, se confirmó que el escenario será construido de cero -al igual que hizo Adele hace un tiempo en Alemania-, de la mano de la misma empresa que ayudó en la construcción del Vive Claro en Bogotá en la estructura de las tribunas, escenario en Colombia en donde ya se presentó ella.

Dónde, cuándo y cómo comprar boletas de Shakira en España

La venta oficial de boletas comenzará el viernes 28 de marzo a las 10:00 de la mañana (hora de España). Debido a la altísima demanda, la organización ha decidido dividir el proceso en varias etapas a lo largo del día.

Cronograma de venta por fechas:



10:00 a.m. → conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre

10:30 a.m. → conciertos del 2, 3 y 4 de octubre

12:00 p.m. (preventa) → conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre

En total, serán 9 presentaciones en Madrid, consolidando una residencia sin precedentes para la artista en España.

Las boletas estarán disponibles principalmente a través de:



Plataformas oficiales como Ticketmaster España

Canales autorizados por los promotores del evento

Preventas exclusivas (según acuerdos con bancos o clubes de fans)

Los organizadores recomiendan evitar la reventa no oficial, ya que el riesgo de fraude aumenta considerablemente en eventos de alta demanda como este.

