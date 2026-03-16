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Blu Radio  / Entretenimiento  / Shakira anuncia cierre de gira en España y construcción de estadio: "Será especial e inolvidable"

Shakira anuncia cierre de gira en España y construcción de estadio: "Será especial e inolvidable"

La cantante colombiana Shakira anunció que el cierre de su gira en España será un espectáculo sin precedentes. La artista aseguró que el show implicará “construir un estadio”, una puesta en escena de gran escala que promete sorprender a sus seguidores y marcar uno de los momentos más ambiciosos de su carrera.

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