Shakira será princesa guerrera anime en su primera colección de arte digital

La cantante colombiana Shakira, se ha adentrado en el mundo del arte digital con la creación de "La Caldera", su propia colección de tokens no fungibles, más conocidos como NFT, una tendencia en el mercado del arte que crece cada día en popularidad.

El lanzamiento de esta colección, anunciado por la cantante en sus redes sociales, es una colaboración con Bosslogic, el creador de los NFT, que se pondrá a la venta en la plataforma Markers Place. Una parte de los ingresos se destinará a la Fundación Pies Descalzos, creada por la artista.

Los NFT son activos digitales únicos basados la tecnología de la cadena de bloques, la misma que sostiene a las criptomonedas, que, aunque pueden copiarse, solo tiene un original porque se crea un certificado digital de propiedad y autenticidad.

Este indica que ese contenido es único y que los derechos de propiedad los tiene la persona que lo ha adquirido, aunque los derechos de autor seguirán en posesión del creador de la obra.

En el caso de arte, esta aplicación está suponiendo una revolución, ya que el creador puede registrar su obra, generalmente un archivo JPG o PNG, como un NFT y subirla a una "galería" en línea.

"La Caldera" de Shakira representa el mundo fantástico de Caloris, un lugar gobernado por mujeres en un paisaje intergaláctico mientras lidian con la llegada de visitantes amistosos y hostiles en un estilo retrofuturista con un guiño a la apariencia de los carteles "vintage" y novelas gráficas.

En las imágenes aparece la propia artista caracterizada como una especie de guerrera futurista. En una de ellas, titulada "Save me From Myself" ('Sálvame de mí misma'), se la ve abrazada a su pareja, el futbolista del FC Barcelona, Piqué, que lanzó también hace unos días sus propios NTF.

La colección de Shakira cuenta, además, con cuatro piezas de audio originales, producidas por ella misma, que acompañan esta expresión artística digital donde los temas mitológicos se desarrollan en un mundo posmoderno colorido.

Por otro lado, para la acuñación de las NFT, la artista ha elegido la plataforma Aerial, una red de sostenibilidad que calcula las emisiones de carbono en función del uso de energía asociado y asigna las compensaciones a proyectos de conservación de bosques.