Shakira, sonriendo y muy feliz, volvió a Barcelona: “Encantada de estar de vuelta”

La cantante colombiana Shakira fue una de las invitadas especiales por el piloto británico Lewis Hamilton para ver la gran carrera de Fórmula 1 en Montmeló.

Se cumple un año de la separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué y tras el revuelo de la mediática ruptura aún no se acaban las noticias de la pareja. Mientras el catalán disfruta de su nueva relación con Clara Chía en conciertos y en eventos nocturnos, la barranquillera disfruta de los éxitos de sus recientes canciones facturando y volviendo a su vida social en Miami.

Pero, en las últimas horas se conoció que la artista colombiana volvió a Barcelona después de su despedida de la ciudad condal a principios de abril, cuando con sentidas palabras agradeció por los amigos que dejó y contó que se iba a buscar su felicidad. Ahora soltera y con una felicidad desbordada, la interprete de ‘Te Felicito’ y ‘Hips Don´t Lie’ regresó como invitada especial del piloto británico Lewis Hamilton para ver la gran carrera de Fórmula 1 en Montmeló.

“Nice to be back in Barcelona!”: fue el mensaje que la colombiana publicó en sus redes sociales vestida de rosa, con una falda blanca y de fondo las graderías en el evento deportivo. La publicación en menos de una hora alcanzó casi un millón ‘Me Gusta’, y cientos de comentarios que alabaron la sonrisa y el aspecto de Shakira.

“Hermosa se te nota la tranquilidad y paz”, La mujer que se separa, se supera @shakira, pero ella siempre estuvo en la cima con esfuerzo amor y empeño”, “Bienvenida a tu casa Shak” y “La reina del guante blanco”, fueron los comentarios que sus seguidores dejaron en el post.

En los medios del mundo del entretenimiento se rumora que la cantante colombiana estaría iniciando una nueva relación con el piloto británico, pues desde su llegada a Miami los han visto muy cercanos, incluso, la Shakira compartió un paseo en yate con el piloto de la escudería Mercedes.

Aunque los dos, muy sonrientes en los lugares en los que han coincidido, no se han pronunciado acerca de las especulaciones; muchos de sus seguidores creen que la colombiana se está dando una nueva oportunidad en el amor.