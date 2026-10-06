En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Víctor Hugo Ayala
Nobel de Física
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Shakira y Piqué discuten en un juzgado de Barcelona el régimen de visitas de sus hijos Milan y Sasha

Shakira y Piqué discuten en un juzgado de Barcelona el régimen de visitas de sus hijos Milan y Sasha

La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó su acuerdo de separación que acordó que Shakira se establecería con sus hijos, volvió a encontrarse hoy en Barcelona para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visitas con Piqué.

Shakira-Hijos-AFP.jpg
Shakira con sus hijos, Sasha y Milán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Shakira y el exfutbolista del Barça Gerard Piqué se confrontaron este martes en un juicio en Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, lo que exige la revisión del acuerdo de separación que alcanzaron hace cuatro años.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó su acuerdo de separación que acordó que Shakira se establecería con sus hijos, volvió a encontrarse hoy en Barcelona para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visitas con Piqué.

Gerard Piqué (1).jpg
Gerard Piqué //
Foto: Instagram @kingsleague

Últimas noticias

Victor-Hugo-Ayala.jpg
Entretenimiento

Murió Víctor Hugo Ayala, cantante y compositor de boleros en Colombia

Mago de Oz.jpg
Entretenimiento

Mägo de Oz regresará a Bogotá en 2027 con un único concierto en Colombia

Publicidad

A través de su agencia de prensa, Shakira hizo llegar un comunicado a los medios en el que precisó que no es su intención "reducir el tiempo" que los niños comparten con su padre, sino que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido"

Por eso, propone que en los períodos vacacionales de pocos días, sea él quien viaje a Miami para evitar a los niños "realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan".

De este modo, añadió el comunicado, "los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", lo que permitirá proteger su bienestar emocional, físico y académico.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La artista colombiana se encuentra en medio de su residencia de conciertos en Madrid que ayer, lunes, amplió de doce a trece con una fecha más para el 12 de octubre, un último 'show' en el que la acompañarán otros cantantes como Maluma, Beéle o el español Dani Martín.

Relacionados

Shakira

Gerard Piqué

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad