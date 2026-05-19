Silvestre Dangond, el primer artista en vender más de 500.000 boletas en una sola gira

El vallenato colombiano vivió una noche histórica en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Ante un escenario completamente lleno y durante más de cuatro horas de espectáculo, Silvestre Dangond cerró oficialmente El Último Baile Tour, consolidándose como el primer artista en la historia de Colombia en vender más de 500.000 boletas en una sola gira, una cifra sin precedentes para la industria musical del país.

El concierto, denominado El Baile de Todos, no solo marcó el final de la gira más exitosa realizada por un artista colombiano, sin importar el género musical, sino también la despedida de una de las duplas más importantes del vallenato contemporáneo: Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella.

La presentación estuvo cargada de nostalgia, celebración y momentos memorables que recorrieron más de dos décadas de trayectoria musical. Desde los primeros acordes, miles de asistentes acompañaron al artista guajiro interpretando canciones que se han convertido en himnos del vallenato moderno.

“El baile nunca termina”, expresó Silvestre Dangond durante uno de los momentos más emotivos de la noche, mientras agradecía a sus seguidores por acompañarlo en una gira que rompió todos los récords en Colombia.



Y es que El Último Baile Tour dejó cifras históricas difíciles de igualar. Además de superar las 500 mil entradas vendidas, Silvestre se convirtió en el único artista en realizar cuatro conciertos en El Campín en menos de 24 meses, completar 15 estadios en una misma gira y participar en seis ediciones del Festival de la Leyenda Vallenata en menos de un año.

El impacto del proyecto también quedó reflejado en el reconocimiento internacional obtenido por el álbum El Último Baile, ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum de Vallenato, reafirmando el lugar de Dangond como uno de los máximos exponentes del género en el mundo.

La noche en Bogotá también estuvo marcada por la presencia de artistas invitados que elevaron aún más la magnitud del espectáculo. Feid apareció en tarima para interpretar junto a Silvestre Que No Se Enteren y Luna, mientras que Morat sorprendió al público con el estreno en vivo de Lo Poco Que Yo Quiero.

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A ellos se sumó Manuel Turizo, quien encendió el estadio con El Pacto y Bachata, además del legendario Cholo Valderrama, cuya participación en Mi Hermano y Yo provocó uno de los momentos más emotivos del concierto.

Sin embargo, el instante más significativo llegó con la despedida oficial de Juancho de la Espriella como compañero musical de Silvestre Dangond. Juntos interpretaron clásicos como La Colegiala, Cantinero, La Tartamuda y Mi Propia Historia, en medio de la ovación de un público que reconoció la importancia de una unión que transformó el vallenato contemporáneo.

Con este cierre en El Campín, Silvestre Dangond no solo pone fin a una gira histórica, sino que consolida un legado que marcó una nueva era para la música vallenata. El artista guajiro logró llevar el género a escenarios masivos, conquistar nuevas generaciones y convertir cada concierto en una celebración colectiva alrededor de la cultura colombiana.