Morat sorprende con canción con Silvestre Dangond: así suena esta unión

Tras el éxito de ventas de su reciente tour, Morat sorprendió a sus seguidores con la llegada de "Lo Poco Que Yo Quiero" al lado de Silvestre Dangond y que hará parte de su próximo álbum: la segunda parte de 'Ya Es Mañana'., que verá la luz en 2027, une dos mundos aparentemente distintos, bajo una misma intensidad emocional.

"Trae a Silvestre Dangond al mundo sonoro de Morat, construyendo un punto de encuentro donde el pop/rock y la intensidad narrativa del vallenato conviven desde la esencia artística del grupo. Desde ahí nace también la carga sentimental de la canción: una historia atravesada por la frustración del desamor y por ese momento en el que querer a alguien deja de sentirse esperanzador para convertirse en una necesidad emocional imposible de soltar. Morat y Silvestre encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, viviendo entre la nostalgia, la ansiedad y la desesperación de sentir que aquello que más desea simplemente no está ocurriendo", expresaron del equipo de los artistas.

La canción tiene como figura el sonido de la guitarra y en donde la voz de Dangond se complementa con el ritmo típico de la banda bogotana. Además, dentro de esa narrativa, Morat llega a distintos espacios donde ocurren historias que dialogan directamente con cada canción. En el clip de “Lo Poco Que Yo Quiero”, un hombre espera a su novia para pedirle matrimonio, pero ella nunca aparece

Letra de "Lo Poco Que Yo Quiero" de Morat y Silvestre Dangond

[Verso 1: Juan Pablo Isaza]

Si la luna hablara, hablaríamos solo de ti

Y si me escucharas, no estarías tan lejos de mí

Voces me despiertan por la noche, besos que no dejan dormir

Los que me conocen saben que yo no soy así

No me puedo concentrar desde que te conocí



[Coro: Silvestre Dangond & Juan Pablo Isaza]

Y me estoy volviendo loco (Oh-oh)

No sé, no sé, no sé dejar que fluya (Oh-oh)

Porque siento que me muero si te toco (Oh-oh)

Pero me muero feliz si es culpa tuya

Y me estoy volviendo loco (Oh-oh)

No sé, no sé, no sé y me desespera (Oh-oh)

Que me digan que hay que ser feliz con poco (Oh-oh)

Y lo poco que yo quiero es que me quieras

[Verso 2: Juan Pablo Isaza & Silvestre Dangond]

¿De qué me sirve mentir? No quiero disimular

Que tú me mires así es una prueba mental

Yo sigo aquí enredándome en tu pelo (Tu pelo)

Caminas sin tocar el suelo, te toca el viento y me dan celos

[Coro: Silvestre Dangond & Juan Pablo Isaza]

Y me estoy volviendo loco (Oh-oh)

No sé, no sé, no sé dejar que fluya (Oh-oh)

Porque siento que me muero si te toco (Si te toco, oh-oh)

Pero me muero feliz si es culpa tuya

Y me estoy volviendo loco (Oh-oh)

No sé, no sé, no sé y me desespera (Oh-oh)

Que me digan que hay que ser feliz con poco (Oh-oh)

Y lo poco que yo quiero es que, ah

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[Outro: Juan Pablo Isaza]

(Oh-oh)

Y lo poco que yo quiero es que me quieras

(Oh-oh)

Y lo poco que yo quiero es que me quieras

(Oh-oh)

Y lo poco que yo quiero es que me quieras

(Oh-oh)

No me digan que hay que ser feliz con poco

Oh-oh-oh

