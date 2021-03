¡Sin tapujos! Kimberly Reyes les respondió a seguidores que la critican por su peso y su cabello

La reconocida actriz Kimberly Reyes no se aguantó más las críticas que le han sido lanzadas en varias oportunidades en redes sociales por sus fotos o videos y decidió hablar del tema.

A través de un video en su cuenta de Instagram , la barranquillera compartió un video en el que se le ve luciendo sus curvas en bikini, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que lo acompañó.

“Yo: ‘voy a montar este video viejito de festivo’. Gente: ‘Estás gorda, Estás cachetona, estás muy flaca, estás despeinada, te ves aguada, me gustabas más antes, esta vieja no sabe ni que hacer, ¿qué te hiciste? …' ¿Por qué será que nos acostumbramos a criticar al otro y a nunca ver el vaso lleno, sino a reafirmarle a los demás vacíos innecesarios?”, escribió la actriz.

Además de esta publicación, a través de sus historias de Instagram , ella habló de la batalla que ha tenido que sobrellevar con su peso tras consumir unas pastillas para perder algunos kilos hace unos años. Mencionó que eso le afectó su autoestima.

“Las personas no entienden que todos tenemos procesos y he sufrido un desorden hormonal terrible por tomarme unas pastillas hace dos años para controlar mi peso y la gente lo único que hace es juzgarme porque me ven gorda, porque estoy cachetona, porque sí y porque no y porque quieren”, son algunas de las palabras que mencionó la actriz.

Pero el tema no se detuvo allí y ante una de las críticas por su cabello, Kimberly hizo alusión a que en ese momento no estaba bien.

“Para que lo sepas, la razón porque publiqué este video está en el pie de foto, en un momento donde me habían maltratado el cabello y por personas como tú me acomplejé, me dijeron de todo y ahora que todo está mejor es cuando me atrevo a mostrarlo y decirte que lo que nos pasa, nos pasa. Gordas, flacas, tinturadas, volviendo a renacer... es lo que había en ese momento, y es lo que hay hoy lo que vale”, puntualizó la barranquillera.

Este fue el video que compartió la actriz: