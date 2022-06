Snoop Dogg viralizó video del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, por extraño modo de saludar

El rapero estadounidense Snoop Dogg viralizó al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al compartir un video en sus redes sociales en el que se ve al mandatario luso saludando a jóvenes entre apretones de manos, besos y tirones.

En el video se puede ver a Rebelo de Sousa recibiendo a adolescentes mientras los saluda y aparta rápidamente uno tras otro mientras se escucha una voz en inglés que dice "Fuck out of here", que se traduce como una versión malsonante de "márchate de aquí".

Publicidad

En 20 horas, la grabación registró en Instagram 5.467.195 reproducciones y no faltaron los seguidores que reconocieron al mandatario con comentarios como "Portugal carajo", "mi presidente", "país pequeño, presidente genio", "el presidente más guay del mundo" o "leyenda viviente".

Otros usuarios preguntaban si la persona que aparecía en el video era el presidente estadounidense, Joe Biden .

Pese a que se ha viralizado esta semana, el vídeo fue grabado en diciembre de 2019, cuando Rebelo de Sousa recibió en el palacio presidencial de Belém a la exjugadora de baloncesto portuguesa Ticha Penicheiro, así como a decenas de jóvenes como parte de una iniciativa para fomentar el deporte.

Cuando fue publicado hace casi tres años también se viralizó entre los internautas lusos.

Publicidad

Snoop Dog, con 50 años, es un uno de los raperos más conocidos del mundo, y es también productor y actor.

Escuche aquí el podcast de Cómo como: