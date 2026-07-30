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‘Spider-Man, un nuevo día’: así se vivirá la fiebre del superhéroe en Bogotá

Tras el estreno en cines de la película 'Spider-Man: Un Nuevo Día', Bogotá recibe experiencias inmersivas, un showroom exclusivo y jornadas de fotos con el personaje.

Tom Holland interpreta a Spider Man
Tom Holland interpreta a Spider Man
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

El universo de Spider-Man trasciende las pantallas de cine en Colombia con una serie de activaciones, espacios temáticos y actividades diseñadas para niños, jóvenes y fanáticos de todas las edades en Bogotá.

Tras el lanzamiento en salas de Spider-Man: Un Nuevo Día, la capital del país se convierte en el epicentro de una campaña que reúne a Disney, Cinecolor y destacados aliados comerciales del sector retail.

Showroom temático en Bogotá: fechas y ubicación

El punto central de las actividades estará ubicado en la tienda Falabella del centro comercial Titán Plaza, al occidente de Bogotá.

Durante un mes, este espacio albergará un Product Showroom inspirado en el héroe de Marvel, donde los asistentes podrán explorar colecciones oficiales que abarcan juguetes, vestuario, artículos para el hogar y objetos de colección.

Spiderman_ Un Nuevo Día.jpg
Spiderman: Un Nuevo Día //
Foto: Sony Pictures

"Spider-Man ha acompañado a generaciones enteras con historias que inspiran valentía, responsabilidad y perseverancia. Hoy queremos que esa conexión trascienda el cine y se convierta en una experiencia que las familias puedan vivir juntas, descubriendo nuevas formas de acercarse a uno de los super héroes más queridos del mundo", afirmó Laura Bonnet, gerente de Marketing para Disney Consumer Products, Caribbean & South Andean de The Walt Disney Company Latin America.

Fechas para conocer y tomarse fotos con Spider-Man

Como parte de la programación en Titán Plaza, los organizadores confirmaron jornadas especiales de interacción con el personaje.

  • Fechas: sábado 1 de agosto y sábado 15 de agosto.
  • Horario: de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Fotografía impresa: las personas que presenten una factura de compra realizada en la tienda recibirán una impresión física de su foto como recuerdo.

La campaña también se desplegará en los principales puntos de venta del país con líneas de productos desarrolladas por licenciatarios oficiales.

"Queremos que cada visita a las tiendas también se convierta en una oportunidad para descubrir el universo del personaje, compartir en familia y llevarse un recuerdo de esta historia", señaló Paula Cabas, gerente de Marketing de Cinecolor Colombia.

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