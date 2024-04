Sue Posada muestra su lado B en la música tras su paso por la novela Arelys Henao

Susana Posada, conocida como Sue Posada, es una mujer con un talento musical innato que desde niña sintió que recorría parte de su sangre. Nación en Santa Marta, pero vivió alejada de la costa Caribe en cuanto a ubicación más no en vida, pues, su familia, la empapó de la cultura con sonidos y tradiciones que, de cierta forma, crearon parte de su escena musical actual. Algo que cada lugar en el que ha estado ha dejado su granito para ser quien es hoy.

"Medellín fue donde se gestó mi sueño. La mayor parte de mi adolescencia y mi juventud, pues la época del colegio y universidad, allí, es donde vas conociendo a las personas que serán parte de tu proyecto. Yo estudiaba comunicación social y fui a un festival de música cuando estaba en colegio en donde conocí a un gran músico llamado Pablo Uribe, que falleció hace dos años, y me reencontré con él en la universidad cuando estudiaba música. Me presentó a su banda, sus amigos y su gente, ahora los productores que estoy trabajando vienen de ese círculo", contó.

Ella, amante de la música, confesó que es "todoterreno" en cuanto a géneros musicales. Pese que su talento musical está más enlazado a un corrido mexicano, una popular o incluso un vallenato, no tiene problema con escuchar un rock argentino, una balada, hasta una canción pop, pues, dice, que se define como una mujer arriesgada en probar cosas diferentes que amplíen su visión del mundo; algo que también aplicó cuando llegó a Bogotá y terminó en el mundo de la actuación.

"Ya en pro de sacar mi proyecto adelante y me encuentro con gente que no era de música, sino de actuación. Me piensan a invitar para actuar, digo yo que no porque soy cantante, pero a la final me decido en actuar y me dan una cantidad de herramientas que hoy lo veo en retrospectiva que soy el producto de todas esas cosas que me pasaron", dijo.

En ese camino llegó hasta Caracol Televisión para ser parte de la cast oficial de la novela Arelys Henao. Interpretó a Gabriela en la segunda temporada de la producción, una experiencia a la cual agradeció porque la forjó en su vida personal: "Vengo de una educación muy tradicional, machista, en la que era la niña que tiene que cumplir ciertos estándares sociales para encajar. El hecho de ir a la actuación me abre el espectro de posibilidades de cómo ser yo siendo buena persona sin necesidad de estar supliendo necesidad ajenas. Construyéndome desde conocerme", dijo

.Esta conexión con la actuación la motivó a impulsar su carrera musical y por eso estrenó su nuevo EP llamado 'Lado B'. Sue Posada aseguró sentirse afortunada con lo que logró en esta entrega, pues, siente ella, que logró la mezcla de géneros sin sobrepasar el respeto de cada uno para crear el pop regional enlazada a la cultura mexicana, país en donde vive hace algunos años.

Este EP refleja la dualidad de sus raíces colombianas y su vida en México, fusionando ritmos de pop regional, banda, cumbia, bolero y blues. Todas las canciones tienen un hilo conductor que las conecta, creando un universo musical cohesivo. Posada se definió como el producto de todo lo vivido, es decir, un producto de sí misma. Creyente a Dios y agradecida por sus decisiones, la cantante pone su fe en ser alguien que aporta al mundo para ser mejor cada día.