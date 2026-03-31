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Blu Radio  / Entretenimiento  / 'Super Mario Galaxy: la película' lleva el universo de Mario a las estrellas

'Super Mario Galaxy: la película' lleva el universo de Mario a las estrellas

Una cinta animada que llega tras un esfuerzo de tres años y gracias a 325 diseñadores que, bajo la premisa de hacer creíble lo imposible, trabajaron en una película donde las reglas de la gravedad son también protagonistas.

Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy //
Foto: Universal
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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