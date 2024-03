The Chosen llega a las salas de cine de Colombia, ¿cuándo se estrena?

La serie que encarna la vida de Jesús ha dado un salto en su historia narrativa. Y es que bajo el papel protagónico de Jonathan Roumie, The Chosen (Los Elegidos) llegará a la pantalla grande con su cuarta temporada y en varios cines de Colombia se preparan para su estreno.

Debido a sus múltiples reproducciones en plataformas como Amazon Prime, Netflix o Peacock, la serie da ese salto a la pantalla grande sin ser una película, sino que serán los mismos episodios de la producción que se reproduzcan.

La serie que relata la historia de Jesús, pero desde los ojos de quienes los conocieron, relata el fondo de Israel en el siglo I como los avances que dejó el paso del mesías en la Tierra hasta su crucifixión.

¿

Cuándo se estrena en Colombia?

Serán los episodios del 3 al 8 los que estén disponible en diversos cines del país.



Ep 3 & 4: abril 4

Ep 5 & 6: abril 11

Ep 7 & 8: abril 18

Simón/Pedro, Vanessa Benavente como la Madre María y Abe Bueno-Jallad interpretando a Santiago el Grande son solo algunos de los talentos que dan vida a la temporada 4 de The Chosen. Recientemente, estos actores visitaron Ciudad de México para presentar esta emocionante entrega al público.

Publicidad

Por ahora, se desconoce con exactitud qué cines de Colombia tendrán los episodios de The Chosen, pero se espera que se confirmen en los próximos días.

Este es su trailer