The Rolling Stones presentan Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio

The Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio, integrado por 14 canciones que dan continuidad al exitoso Hackney Diamonds, disco ganador del Grammy y reconocido por la crítica internacional.

El material incluye los sencillos "Jealous Lover" e "In The Stars", además de abrir con "Rough And Twisted", una canción con fuerte influencia del blues que fue presentada originalmente bajo el nombre de The Cockroaches en una edición limitada de vinilo, hoy considerada una pieza de colección.

Grabado en menos de un mes en Metropolis Studios, en Londres, el álbum fue producido nuevamente por Andrew Watt, quien trabajó con la banda en Hackney Diamonds. En las sesiones participaron los músicos habituales Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan, además de invitados especiales como Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, de The Cure, y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers.

Uno de los momentos más significativos del disco es "Hit Me In The Head", tema que incluye una participación especial del fallecido Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones de grabación antes de su muerte en 2021.

Sobre el proceso creativo, Mick Jagger destacó la intensidad de las grabaciones: "Fueron unas semanas muy intensas trabajando en Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes canciones y trabajamos tan rápido como pudimos."



Por su parte, Keith Richards aseguró que el álbum mantiene la esencia del trabajo anterior. "Foreign Tongues mantiene una continuidad con Hackney Diamonds. Fue un mes de trabajo intenso y concentrado; espero poder seguir haciendo esto por mucho tiempo."

Finalmente, Ronnie Wood resaltó el ambiente creativo en el estudio y afirmó que en varias ocasiones la banda consiguió la toma definitiva desde el primer intento.

La portada del álbum fue creada por el artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn, quien describió su colaboración con la banda como "un honor artístico". Con este lanzamiento, The Rolling Stones reafirman su vigencia y su capacidad para seguir explorando nuevos caminos sin perder la esencia que los ha convertido en una de las bandas más importantes de la historia del rock.