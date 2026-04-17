¿Todo listo para el anuncio de la gira de Karol G en Colombia? Esto se sabe

Crece la expectativa y ansiedad por parte de los fans de Karol G en Colombia ante el inminente anuncio de su gira, que, según rumores, llevaría de nombre 'Tropicoqueta'. Esto tras que algunos portales, como Conciertos Colombia, empezaran a dar pistas del anuncio de la 'Bichota' y su regreso a los escenarios tras dos años de su último tour mundial.

La 'Bichota' tendrá su segunda presentación este 19 de abril en Coachella, esto tras el éxito de la primera el pasado 12. Supuestamente, será ahí cuando anuncie de manera oficial su tour mundial en donde volvería a los escenarios colombianos, puntualmente y, de lo poco que se conoce, en Medellín y Bogotá.

Karol G // Foto: AFP

Sin fecha oficial ni confirmación del equipo de la paisa, se especula que la próxima semana se podrían conocer detalles; eso sí, la paisa estaría regresando al Atanasio Girardot y el Nemesio Camacho El Campín, pues la gira será nuevamente por estadios en todo el mundo y, supuestamente, sus paradas en Colombia se darían entre noviembre y diciembre de 2026.

"Estoy muy feliz y muy orgullosa de esto, pero al mismo tiempo se siente tarde. Han pasado 27 años de este festival y es la primera vez que una mujer latina está encabezando Coachella así que sólo quiero decir que antes que yo hubo muchos artistas latinos, legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche", fueron sus palabras en Coachella tras una excelente presentación, que elevó la esperanza de los fans de verla nuevamente en concierto.



La última gira de Karol G terminó en 2024 en el estadio Santiago Bernabéu por el tour de 'Mañana Será Bonito'. En aquella ocasión, la paisa tuvo dos fechas en Medellín y dos en Bogotá, por lo que se espera que en esta ocasión suceda lo mismo; calculando que serán más de 200.000 fanáticos esperando por este anuncio.