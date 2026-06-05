¿Todo listo para el concierto de Justin Quiles y Lenny Távarez en Bogotá?

En el concierto de J Balvin en Bogotá, Justin Quiles y Lenny Távarez hicieron la promesa que este 2026 vendría su primer Movistar Arena juntos en la ciudad en donde tendrían sus mayores éxitos, de una dulpa que se ha convertido de las más éxitosas del género urbano a nivel mundial.

Pero desde entonces no se sabía nada, hasta ahora. Este viernes en la ciudad comenzaron a aparecer una serie de carteles con frases de algunas canciones iconicas de este dupla como "Nena Maldición", "Medallo", entre otros, dando a entender que, tras meses de espera, al fin se estaría acercando el esperado anuncio.

La conversación ha crecido rápidamente en plataformas digitales, donde varios usuarios ya especulan sobre la posibilidad de que Justin Quiles y Lenny Tavárez estén preparando una sorpresa para el público colombiano. Otros incluso se preguntan si Bogotá podría convertirse en una de las próximas paradas de los artistas.

Cabe recordar que este dúo ha construido una estrecha relación con el público colombiano, eso sí, cada uno por su lado. Ambos han colaborado con artistas como Feid, Blessd, J Balvin, Maluma, Karol G, Ryan Castro, Reykon, Maisak y muchos más, demostrando la fuerte relación que hay de este dúo con el país.



Si bien se desconoce una fecha oficial del evento, algunos rumores han apuntado a que podría ser en el segundo semestre del 2026. Asimismo, habría información oficial en los próximos días si se llevará a cabo o no este esperado concierto en la capital colombiano tras varios meses de espera.