"Tu música es como un carrito de hotdogs": dura crítica de Residente a J Balvin por los Latin Grammy

Una tremenda polémica se ha armado en redes sociales luego que J Balvin criticara a los premios Latin Grammy al señalarlos como un evento donde “no se valoraba a los artistas urbanos”.

Uno de los que más criticó esto fue René Pérez Joglar, más conocido como ‘Residente’, quien en un video se despachó contra el paisa.

“Los Grammy no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo ¿de qué género estamos hablando? Porque yo vi que nominaron a muchos colegas que le metieron”, dijo Residente.

Notoriamente molesto, el puertorriqueño también enumeró uno por uno a los artistas del género urbano que fueron nominados.

También, pidió respeto por los Latin Grammy, especialmente en esta edición donde se le hará un homenaje a Rubén Baldes.

“¿Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana?”, afirmó René.

Sumado a esto, el artista cuestionó a J Balvin por “no haber pedido un boicot” cuando fue nominado 13 veces a los Grammys y comparó su música con un “carrito de hot dogs”.

“Tu música es como carrito de Hot Dogs que a todo el mundo le gusta, pero cuando quieren comer bien van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, precisó Pérez Joglar.

