Valles-T sobre la Red Bull Nacional: "Antes del éxito le estaba dando gracias a Dios"

En horas de la tarde del pasado sábado, 6 de julio, La Media Torta de Bogotá recibió al freestyle en su máxima expresión. Red Bull, comida, un poco de lluvia y mucha improvisación se tomaron el escenario que vería a Camilo Ballesteros, conocido como Valles-T, llevarse el título de campeón del Red Bull Batalla Nacional 2024.

“Se vive con toda la pasión, con concentración. Se va leyendo el torneo, una lectura mientras va sucediendo y uno sabe quién está ganando el público y quién está bien. Pasó con Pandora que iba creciendo en cada batalla, sabia que seria una de las batallas fuertes de la noche (…) Se vive así haciendo la lectura de cada batalla y estar pendiente de lo que está pasando”, confesó en diálogo con Blu Radio.

Valles-T, campeón de la Red Bull Batalla Nacional 2024 // Foto: Red Bull

Primero tuvo que eliminar a Airon en los octavos de final; en cuartos a Puppy y en la semifinal a Pandora, para poderse medir con Coloso en la gran final. Desde el primer minuto en que comenzó la Red Bull Nacional, La Media Torta expresó su apoyo al vallecaucano y su favoritismo para llevarse no solo el título, sino la clasificación a la Internacional en Madrid, España.

“Antes de que me levantaran la mano yo sentía que había ganado. Dabas gracias porque se lo había pedido a Dios, el trabajo ya estaba hecho. Gracias, señor, porque te lo pedí, el trabajo está hecho y la misión está cumplida, me acuerdo de ti en este momento. Antes del éxito le estaba dando gracias a Dios (…) Me mentalicé en eso, me veía en el espejo que era campeón, campeón de la vida y quedó chévere podérmelo llevar sin tener que recurrir a palabras. Me lo imaginé sin réplicas, todo se dio”, dijo.

La próxima meta: España, así lo visualiza Valles-T

“Concentrado, firme y decidido en traer el cinturón a Colombia. Con ayuda de Dios así va a ser. Primero mucha fe, mucha concentración”, dijo. Y es que el reto de enfrentar a alguien como Chuty no será tarea fácil, pero con todo su talento y experiencia espera darle una alegría a Colombia.

Escuche la entrevista con Valles-T aquí: