Video: lo que está detrás del "que miras bobo" de la pelea entre Messi y Weghorst

El 10 de la albiceleste, Lionel Messi, se hizo viral luego de quedar captado en video enfrentandose a un rival después de terminar los cuartos de final de Qatar 2022. En la grabación, al exjugador del Barcelona lo abordó un periodista para realizarle una serie de preguntas luego de finalizar el partido entre Argentina y Países Bajos, encuentro que dejó como resultado a la selección Argentina como clasificada a las semifinales de la Copa del Mundo.

"¿Qué miras, bobo?", se escucha que le dice Messi en dos ocasiones, al parecer, a uno de los jugadores de Países Bajos.

"Anda pa' allá, bobo", continuó diciéndole Messi a su receptor, cuando se disponía a dar dicha entrevista, cabe aclarar a un canal argentino.

Luego de la polémica frase de Messi a su rival, empezó a circular otro video que explicaría qué fue lo que pasó y lo qué nadie vio en el “detrás de cámaras” del suceso, que dejó como resultado la frase viral del argentino.

‘La pulga’ comentó lo siguiente ante lo sucedido: “El '19' nos provocó desde que entró, nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todo el mundo y ellos no nos respetaron”.

En su defensa, el neerlandés respondió al mismo cuestionamiento que le hicieron del porque el jugador del PSG le contestó de cierto modo: “Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”.

En el mismo momento también agregó: “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente me decepciona”.

Además, en la grabación que se hizo viral se ve al jugador neerlandés dando la cara a algunos argentinos, pero en este mismo instante, aparece el exfutbolista ‘Kun Agüero’, quien al final termina con el protagonismo de las cámaras y, por supuesto, de los usuarios que viralizaron el videoclip.

El Kun Agüero comentó: “Me dijo ‘come here’ (ven aquí). Ahí le dije ‘Shut up’ (cállate) y le pregunté ¿Para qué le hablaba (a Messi) si sabía que el tema estaba caliente?”, expreso el exjugador de lo que pasó.

