Video: Silvestre Dangond deleitó a sus fans en el parque la Leyenda Vallenata

El gran espectáculo de Silvestre Dangond inició a las 11:00 de la noche del viernes, 10 de noviembre, con una muestra de drones que iluminaron el cielo en el 'Templo del Vallenato' con el siguiente mensaje: "22 años de carrera. Volví... ¡Gracias Valledupar!".

La primera canción interpretada por el ídolo fue 'Coño' seguida de 'Tu Libro Favorito', luego de una pequeña pausa, Dangond agradeció al público por su espera luego de cinco años de esta fiesta sagrada: "Me dediqué a fortalecerme. Ahora verán en mí una nueva faceta. Aquí estamos de nuevo. Ustedes me hacían mucha falta. Aquí no haré nada diferente a cantá' a bailá'. Me desconecté 10 meses, pero no volverá a pasar", expresó, para luego dedicarle a las solteras 'Tu Pretendiente', compuesta por Rafael Manjarréz.

Seguido de esto el cantante comenzó a hacer un recorrido por su mejore temas 'Por un beso de tu boca' del álbum Gente Valiente; seguido de 'La Vallenata' de su álbum de lanzamiento 'Ta Malo'.

Como parte a un homenaje al compositor Leandro Díaz Duarte, canto Matildelina, para luego cantar 'Ni Media Llamada' y 'La Cometimos' de su reciente álbum.

Se vio nuevamente al artista en el escenario para interpretar 'Bacano', acompañado de su hijo menor Silvestre José, para luego cantar su primer éxito 'Quién meandó' del álbum 'tanto para ti', 'Si yo supiera' del álbum 'esto es vida' y el 'Silvestrazo' de 'las locuras mías'.

La aparición en la parte alta central de las gradas del parque hizo que sus fanáticos llenaran el escenario de aplausos, donde realizó un mosaico en homenaje al maestro Gustavo Gutiérrez con las canciones 'Alégrate porque vengo', 'Amigos míos' y 'Te quiero porque te quiero' realizado a tres guitarras.

La primera canción en este nuevo lanzamiento lleva como nombre 'El Vallenato es Silvestre', interpretándola en el escenario, para luego invitar al compositor Iván Calderón para que lo acompañara en el bajo a interpretar la canción 'Primero fue mía', seguido del éxito internacional de 'Cásate conmigo', cantada junto al artista urbano estadounidense Nicky Jam.

El cantante, nominado a mejor álbum de cumbia/vallenato y mejor álbum tropical contemporáneo en los Latín Grammy 2023, finalizó su gran show de la primera noche de lanzamiento con su canción 'Ya no me duele más' y 'Bacano'.

