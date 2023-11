Silvestre Dangond estrena su nuevo álbum 'Ta Malo', el decimoquinto de su carrera

El artista vallenato Silvestre Dangond, ganador de dos premios Grammy Latinos y recién nominado en dos categorías, lanzó este jueves su nuevo álbum de estudio, 'Ta malo', el número 15 en su carrera de más de 20 años.

El álbum, que fue concebido desde el amor y para hablar de amor, cuenta con quince canciones, con la inspiración del mismo Silvestre junto a otros compositores. Todos crearon historias que conectan lo más íntimo de las relaciones humanas.

"Bueno, la inspiración del álbum 'Ta Malo' no es una sola inspiración, porque no escribí todas las canciones, son varias inspiraciones, muchas inspiraciones, donde los compositores, se volvieron cómplices de mis deseos, todo el tiempo declaré que este álbum quería hacerlo, en amor, en amor, en canciones de amor, cotidianas, pero en amor. El fin de 'Tan Malo' siempre fue 100 % el amor y sacar una sonrisa de principio a fin, yo creo que cuando escuches el álbum comenzando te vas a reír de entrada", comenta el artista.

'Ta Malo' cuenta con quince temas, todos son igual de importantes para Silvestre, pero ahonda en: "La Vallenata, de mi autoría, es una canción que siento que me gusta porque en poquitas líneas narré toda mi vida, me faltó solamente hablar de mi mamá cuando me trajo al mundo. El resto narré muchísimas cosas y no dije más por respeto a la mujer, a nuestra intimidad, pero la verdad que la pongo aquí a consideración y siento que va a ser la canción con que más se pueden identificar los silvestristas, porque es en mi vida, ¿no?."

Publicidad

Junto al álbum, se estrena el video de "Bacana", un audiovisual grabado en Miami que trata de lo que representan los colombianos, los latinos; gente trabajadora, sencilla y positiva que tiene una actitud "Bacana" frente a todas las situaciones.

Le puede interesar