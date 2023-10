Silvestre Dangond reveló detalles sobre sus problemas de adicción: “Un doctor me ayudó”

El reconocido cantante vallenato, Silvestre Dangond, ha abierto su corazón y compartido detalles sobre sus problemas de adicción en una emotiva entrevista en el programa web 'Dimelo King'. Dangond, considerado por muchos como el máximo exponente de la nueva generación de la música vallenata, ha enfrentado una dura batalla contra la depresión y las adicciones que lo mantuvieron alejado de los escenarios durante varios meses.

El retorno del artista a la escena pública llamó la atención de sus seguidores debido a su notable cambio de apariencia. En una imagen compartida en sus redes sociales desde su avión privado, Silvestre Dangond lucía una gorra hacia atrás, cabello notoriamente más largo y una evidente pérdida de peso. Esto generó preocupaciones entre sus fanáticos, quienes comenzaron a especular sobre su salud y la posibilidad de una recaída en sus adicciones.

En la entrevista con 'Dimelo King', Dangond abordó estos temas de manera sincera. Reconoció que había enfrentado serios problemas de adicción y excesos en el pasado, lo que lo llevó a tomar la decisión de internarse en un centro de rehabilitación. "Yo venía muy mal con los excesos y tomé la decisión de irme para un 'centro'", reveló el cantante.

Sin embargo, a principios de este año, Dangond tomó un giro decisivo en su vida. "Me levanté y me dije que iba a hacerlo yo", afirmó en la entrevista. A pesar de las dificultades iniciales, como insomnio, vómitos y sudoración, Dangond se mantuvo firme en su determinación de no volver a consumir sustancias adictivas. "Me repetía la frase 'No tomo'", agregó.

Un momento clave en su recuperación fue cuando visitó Barranquilla y recibió ayuda de un médico, quien le administró sueros que aceleraron la metabolización de las sustancias en su cuerpo. Esto le permitió superar los efectos de la abstinencia y continuar con sus compromisos profesionales, como el Carnaval de Barranquilla. El cantante considera esta experiencia como una "prueba de fuego" que lo fortaleció en su camino hacia la sobriedad.