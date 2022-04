Will Smith se queda sin otra producción; Netflix canceló la grabación de "Bright 2"

En la última gala de los Premios Óscar, Will Smith se volvió en tendencia, pero no precisamente por el premio que ganó sino por la bofetada que le propinó a Chris Rock cuando él hacía un chiste sobre la alopecia, refiriéndose a Jada Pinkett, mujer de Will.

Desde ahí las cosas no han salido bien para el actor, pues fue vetado por la Academia y ha visto cómo sus proyectos cinematográficos más ambiciosos han sido cancelados de la noche a la mañana.

"La edición 94 de los Óscar estaba destinada a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado; sin embargo, esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino del Sr. Smith que le vimos exhibir en el escenario", fue lo que dijo la academia sobre la situación de Will Smith.

Hace poco Sony y Netflix cancelaron sus producciones. Sin embargo, otra más fue cancelada en la plataforma de streaming más vista, se trata de "Bright 2".

Esta última era la continuidad a una de las películas más caras que nunca ha impulsado la plataforma de Netflix, y está ambientada en un mundo donde conviven varias criaturas. La película originalmente iba a ser dirigida otra vez por David Ayer, pero el cineasta se distanció recientemente del proyecto.

