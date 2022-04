Jada Pinkett le dio la espalda a Will Smith y confesó que nunca quiso casarse: “Me obligaron”

De nuevo Will Smith sigue siendo tendencia en las redes sociales, pero esta vez por Jada Pinkett en donde en un video asegura que ella nunca quiso casarse con el actor, Will Smith.

El video, que es un fragmento del episodio Red Table Talk, publicado el pasado 22 de octubre de 2018, muestra a Jada con su familia mientras habla sobre su relación amorosa y confesando todo sobre su embarazo no deseado.

"Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada", confesó la actriz, que dijo que ese día estaba molesta por tener que casarse a la fuerza.

Por su parte, Will Smith, aseguró que desde pequeño siempre quiso casarse y conformar una familia.

“Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, señaló.

Vea el video

Cabe recordar que la pareja se casó el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland. Al año siguiente tuvieron a Jaden Smith, quien ahora tiene 23 años, y en el 2000 recibieron a Willow Smith, quien ahora se dedica a la música.

Pero, durante más de 20 años de matrimonio, la pareja ha pasado por todo tipo de situaciones, hasta engaños e infidelidades.