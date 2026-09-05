Wisin, Maisak y Blessd lideran los estrenos musicales de la semana

La música urbana vuelve a ser protagonista esta semana con una serie de lanzamientos que reúnen a grandes referentes del género, nuevas generaciones y colaboraciones que exploran distintos sonidos. Wisin, Maisak y Blessd encabezan las novedades musicales, acompañados por artistas como Maluma, Camilo, Hamilton, Zaider, Santiago Cruz, J Álvarez, Luister La Voz y Nelson Velásquez.

Wisin presenta La Universidad del Perreo, un álbum con el que regresa a las raíces del reggaetón underground nacido en Puerto Rico y rinde homenaje a los sonidos, artistas y códigos que ayudaron a construir la historia de la música urbana latina.

El artista puertorriqueño asume el papel de decano de esta particular universidad y reúne como parte de su “claustro” a figuras fundamentales del género como Ivy Queen, Don Chezina, Jowell & Randy, Jory Boy, Franco “El Gorila”, Trébol Clan y Juanka El Problematik, además del mexicano El Bogueto.

Por otro lado, el colombiano Maisak se une nuevamente con Jay Wheeler para presentar “Casi Algo”, una canción que explora esas relaciones que nunca llegaron a convertirse completamente en un noviazgo, pero que dejaron sentimientos, recuerdos y la pregunta de qué habría pasado.



El sencillo parte de una idea con la que muchos pueden identificarse: el dolor de un “casi algo” puede estar marcado por la idealización y la incertidumbre. Para Maisak, la canción representa esa etapa de la tusa en la que todavía existe la esperanza de que la historia no haya terminado.

Al igual que Blessd y Anuel AA vuelven a encontrarse musicalmente con “Capcana Cocoa”, una colaboración que también refleja la amistad y confianza que ambos artistas han construido.

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El lanzamiento comenzó a generar expectativa durante su encuentro en Punta Cana, República Dominicana, donde los dos artistas compartieron fragmentos de la canción y dejaron pistas sobre el proyecto a través de sus redes sociales. Finalmente, Blessd confirmó el lanzamiento, destacando a Anuel como su “hermanito”.

Más estrenos para escuchar esta semana

Maluma y Beyoncé – “Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)”: El colombiano se une por primera vez con Beyoncé en una nueva versión de “Get Me Bodied”, incluida en la edición del 20.º aniversario de B’DAY. La canción incorpora un sample de “La Negra Tiene Tumbao” de Celia Cruz.

Hamilton y Zaider – “Quién Me Mandó?”: Los artistas cartageneros vuelven a unir sus voces después de “Madrid” en una canción que explora los amores que quedan atrapados entre fronteras y la distancia que aparece cuando una persona decide comenzar una nueva vida lejos de quien ama.

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Adéla – "PRIMA": La artista presenta su esperado álbum debut a través de Capitol Records. Coproducido ejecutivamente por Blake Slatkin y Dylan Brady, el disco retrata su camino hacia el sueño de convertirse en una estrella del pop. El lanzamiento llega acompañado del video de “Nicole Kidman”, dirigido por Hannah Lux Davis y lleno de referencias a la carrera de la actriz.

Miley – “Bass Persuades”: La superestrella estadounidense presenta el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, que llegará el 18 de septiembre a través de Atlantic Records. La canción está acompañada por un video dirigido por Mert Alas.

Santiago Cruz – “Sigo En Pie”: El cantante colombiano presenta un nuevo adelanto de Fragmentos, su próximo álbum. La canción apuesta por un mensaje de resiliencia, optimismo y la necesidad de levantarse ante las dificultades.

Camilo – “El Árbol”: El artista estrena el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Para Cuando Sean Mayores. El tema reflexiona sobre la importancia de valorar los momentos cotidianos antes de descubrir que fueron la última vez.

Ela Taubert – “No Tengo Remedio”: La colombiana y ganadora del Latin GRAMMY® continúa una nueva etapa artística con este sencillo de pop, sintetizadores e instrumentales que retrata la lucha por desprenderse de un amor no correspondido.

Beni, Micro TDH y MC Pedrinho – “Aunque Sea Sin Mí RMX”: Beni amplía su canción junto a Micro TDH con la participación del brasileño MC Pedrinho. La nueva versión gira alrededor de una despedida amorosa y de aprender a dejar ir a alguien, incluso cuando todavía existe amor.

Chimbala y J Balvin – “ROMO”: La colaboración entre el dominicano y el colombiano vuelve a ganar atención tras la presencia de Chimbala y Omega El Fuerte en la música del tráiler extendido de Grand Theft Auto VI. El tema fusiona el dembow dominicano con la identidad urbana de J Balvin.

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J Álvarez y Curol – “Una Playa en Europa Remix”: El puertorriqueño lleva uno de los temas de El Dueño del Sistema Vol. 3 a una nueva dimensión junto a la DJ brasileña Curol, con sonidos electrónicos y una atmósfera veraniega.

Luister La Voz y Manuel Turizo – “Vulnerable”: Los artistas colombianos se unen por primera vez en una canción de afrobeats, pop urbano y sonidos caribeños que habla de desamor, amor propio y cerrar ciclos.

Nelson Velásquez – “Manos de Tijera”: El cantante vallenato presenta su propia versión de esta historia de amor roto, con una interpretación emotiva y la producción de Iván Calderón.

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Juan Palau y Kiño – “YA CORON3”: El artista colombiano inicia una nueva etapa musical con este sencillo, que habla de apostar por los sueños, asumir riesgos y avanzar incluso cuando todavía no existen garantías de éxito.

Altafulla – “Hellokity”: El artista barranquillero explora el deseo, la atracción y la complicidad en una canción urbana de energía bailable que conserva la esencia caribeña de su propuesta.

Alex Martínez – “La Reina del Instagram”: El cantante monteriano presenta el primer adelanto de Nueva Temporada, un álbum de 16 canciones. El tema fue compuesto por Omar Geles y grabado junto al maestro vallenato en vida, convirtiéndose también en un homenaje a su legado.

Jcobig, Antuan, Alex Ríos y Freii – “Mi Plante”: Una canción nacida en una sesión creativa en Medellín que apuesta por la motivación, la seguridad y la mentalidad de quienes trabajan por construir su propio camino.

Lucho RK – “LOLA”: Después del éxito viral de “AIRE”, el artista presenta un bolero contemporáneo de desamor que demuestra su capacidad para moverse entre la música urbana y nuevos territorios sonoros.

Darmand y Penelope Robin – “The River”: Una propuesta de electrónica progresiva con tintes pop que utiliza el río como metáfora de las relaciones y plantea que amar también significa soltar, confiar y permitir que la otra persona siga su propio camino.

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Bad Milk – “Emocional”: El artista presenta una canción urbana que combina una actitud despreocupada con una historia de atracción, sentimientos contradictorios y una relación marcada por la química entre dos personas.