Yina Calderón acusó a su ex de hackearla y él respondió con denuncia por calumnia

No para la polémica en redes sociales luego que la empresaria Yina Calderón terminara con su novio y posteriormente lo acusara de haber hackeado su cuenta en Instagram.

Todo se dio luego que la joven publicara un video en el que se ve llorando denunciando que su perfil en esa red social había

sido objeta de delincuentes informáticos.

Lea además: La desorbitante suma que cobra ‘La Liendra’ por segundos en una historia de Instagram

Publicidad

No obstante, no dudó mucho en afirmar que el causante de eso fue su excompañero sentimental ya que, supuestamente, él tenía todas sus cuentas.

“Estoy bastante desesperada porque me hackearon la cuenta de Instagram, me cambiaron el número telefónico, el correo, me cambiaron todo y yo estoy segura que fue mi exnovio porque él tenía mis accesos a mis cuentas y eso no es justo”, dijo.

Publicidad

Ante estas acusaciones, el hombre salió a defenderse e incluso anunció que podría estar llevando el caso a instancias judiciales.

Publicidad

“Se debe pensar muy bien antes de hablar, además, si va a expresarse con solo falacias, recordemos que para todo existe la ley", indicó

El hecho ha causado revuelo en las redes sociales quienes defienden las diferentes partes.

Publicidad