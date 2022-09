Yina Calderón afirmó que se le "subió el muerto": Natalia París la respaldó

La influenciadora Yina Calderón volvió a compartir con sus seguidores la compleja situación que está pasando cuando duerme. Pese a las críticas o comentarios sarcásticos de algunos usuarios en redes sociales, recibió el apoyo de Natalia París.

Calderón contó que desde hace un mes volvió a repetir los episodios en el que se le sube "el muerto" mientras descansa. Esto le produce miedo al acostarse al dormir, está preocupada y pidió ayuda a sus seguidores, pues siente que "algo peludo" la manosea.

"Se me está subiendo el muerto. Así se llama la teoría, me da escalofríos y ganas de llorar (...) Ayer fue terrible, se me subió dos veces. Eso se conoce como la parálisis del sueño, pero yo siento que se me sube y me empieza a manosear; trata de meterse en la parte íntima de la cola", relató.

También comentó que ella nunca ha consumido drogas ni le gusta la brujería, por lo que aumenta su preocupación respecto a lo que está viviendo, específicamente, durante el último mes.

Apoyo de Natalia París

La DJ Natalia París manifestó que "aunque suene muy loco" el relato de Yina Calderón, ella también ha sentido eso y afirmó que es generado por la parálisis del sueño.

Indicó que es un tema tabú que poco se habla y está relacionado con "seres del bajo astral que se alimentan de nuestra energía".

"Son seres del bajo astral que suelen atacar a las mujeres, sientes que te tocan de manera morbosa por el cuerpo y no puedes hacer nada", dijo.

París reveló que en diferentes ocasiones ha vivido eso por lo que siempre hace limpiezas en la casa para eliminar las energías que puedan afectarla.

