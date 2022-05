La influenciadora Yina Calderón sorprendió en sus redes social al adherir a la campaña de Gustavo Petro. La polémica empresaria, que estuvo durante la premier del documental del candidato, aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de respaldo a la campaña del exalcalde de Bogotá.

“Estoy en el estreno, invitada en primera fila del documental del futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro. Me gusta que en su campaña apoya a los influenciadores. La gente dice que no hacemos nada, pero hacer contenido a diario es duro. Siento que este país está cansado de lo mismo, por eso debemos votar por Petro. Bebé, si usted con su marido le da y le da y no puede, toca conseguir mozo”, dijo muy a su estilo desparpajado la influenciadora.

“Yo realmente, de política no sé mucho. Siento que para hablar de política hay que tener argumentos. No se puede hablar por hablar. Estoy acá porque sinceramente quiero un cambio para mí país. ¿No han notado que llevamos muchos años detrás de lo mismo? Me gustan las propuestas de Petro, no tengo nada en contra de los otros candidatos, cada uno puede votar por el que quiera”, agregó.

En su mensaje, Calderón pidió a las 72 “cuentas falsas” que mueven sus contenidos en redes a que repliquen el mensaje de respaldo al candidato presidencial.

